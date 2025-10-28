Son Mühür- Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolünü paylaştığı "Taşacak Bu Deniz" dizisi, sezona hızlı bir başlangıç yaptı.

Reytinglerde güçlü bir performans sergileyen yapım, hikayesi ve kadrosuyla izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Dizinin başarısında güçlü kadronun etkisi var

Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz’ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu dizinin yapımcılığını OGM Pictures üstleniyor.

Duygusal derinliği ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken "Taşacak Bu Deniz", yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer aldı.

Ava Yaman'nın performansı sosyal medyada gündem oldu

Dizinin öne çıkan isimlerinden biri de genç oyuncu Ava Yaman. Güzelliği ve etkileyici oyunculuğuyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken Yaman, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

Eleni rolü için başka isimler düşünülmüş

Sosyal medya hesabı TV Mühendisi tarafından paylaşılan iddiaya göre; dizide Eleni karakteri için ilk etapta Ahsen Eroğlu ve Miray Daner’in isimleri gündeme geldi. Ancak son aşamada yapım ekibi tercihini Ava Yaman’dan yana kullandı.