Son Mühür- TRT 1 ekranlarında reyting zirvesindeki yerini koruyan Taşacak Bu Deniz, Eleni’ye dair büyük sırrın hala açığa çıkmamasına rağmen tansiyonu giderek yükseltiyor.

İzleyiciler, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğu gerçeğinin ne zaman ortaya çıkacağını merakla beklerken dizide dikkat çeken bir sahnenin aslında spoiler içerdiği ortaya çıktı.

Eleni gerçeği hala saklı

Dizinin takipçileri, Eleni’nin gerçek kimliğinin bir an önce açıklanmasını isterken senaryoda yaşanan gelişmeler olayların daha da karmaşık bir hal almasına neden oluyor.

Özellikle Adil’in bu büyük sırrı öğrendiğinde nasıl bir yol izleyeceği ve kime karşı harekete geçeceği, dizinin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Adil’in intikam planı mercek altında

Adil karakterinin 20 yıla yayılan bir hesaplaşmaya hazırlandığı yönündeki ipuçları izleyicinin gözünden kaçmadı.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda, Adil’in gerçeği öğrenmesi halinde intikamını kimden başlatacağı uzun süredir tartışılıyor. Dizide bu soruya dair ilk işaretlerin ise sandığımızdan çok daha önce verildiği iddia ediliyor.

İso ve Zarife sahnesinde gizli spoiler mi vardı?

Dizinin önceki bölümlerinden birinde yer alan İso ve Zarife sahnesi, izleyiciler tarafından yeniden mercek altına alındı.

İso’nun yazı tura attığı sahnenin, Adil’in intikam yolculuğuna Oruç’tan başlayacağına dair açık bir gönderme içerdiği öne sürüldü.