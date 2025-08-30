TRT 1’in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal’ın başrolleriyle dikkat çekerken, kadroya dahil olan Aytek Şayan’ın canlandıracağı Şeref Furtuna karakteri merak uyandırdı. Karadeniz şivesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Şayan, daha önce Kübra, İnci Taneleri ve Hay Sultan gibi yapımlarda sergilediği performanslarla adından söz ettirdi. Bu yazıda, Aytek Şayan’ın hayatı, yaşı ve oynadığı dizi ile filmler olgusal bir şekilde ele alınıyor.

Aytek Şayan kimdir ve kaç yaşında?

Aytek Şayan, 1985 yılında İzmir’de doğdu ve aslen İzmirlidir. 2025 itibarıyla 40 yaşında olan oyuncu, veterinerlik eğitimi almayı planlarken tiyatroya olan ilgisini keşfetti. 2013 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Şayan, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Sahne performanslarındaki başarısı, onu televizyon ve dizi dünyasına taşıdı. Karadeniz şivesiyle Taşacak Bu Deniz dizisinde Şeref Furtuna karakterine hayat verecek olan Şayan, Esme’ye aşık bir karakter olarak izleyiciyle buluşacak.

Oyunculuk kariyeri ve tiyatro geçmişi

Aytek Şayan, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attı. Mezuniyetinin ardından Mezarsız Ölüler (2014), Woyzeck Masalı (2015), Aşk Aptalı (2016), Salto (2018), Kaldırım Serçesi (2019) ve Sanat (2021) gibi tiyatro oyunlarında rol aldı. Sahne performanslarıyla dikkat çeken Şayan, tiyatroda sergilediği yeteneğini televizyon projelerine taşıyarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Farklı karakterleri canlandırma yeteneği, onu Türk dizi sektöründe aranan isimlerden biri haline getirdi.

Rol aldığı dizi ve filmler

Aytek Şayan, televizyon kariyerinde Kübra, İnci Taneleri ve Hay Sultan gibi yapımlarda yer alarak adını duyurdu. Kübra dizisinde dikkat çekici bir rolle izleyici karşısına çıkan Şayan, İnci Taneleri’nde farklı bir karakterle performansını sergiledi. Ayrıca Hay Sultan adlı tarihi dizide de rol alarak çok yönlülüğünü kanıtladı. Taşacak Bu Deniz dizisinde Şeref Furtuna karakteriyle TRT 1 ekranlarında boy gösterecek olan Şayan, Karadeniz kültürünü yansıtan bir rolde izleyiciyle buluşuyor. Sinema alanında ise Şayan’ın bilinen bir film projesi bulunmuyor, ancak tiyatro ve dizi projelerindeki aktifliği onun kariyerindeki ağırlığını ortaya koyuyor.

Aytek Şayan, tiyatro kökenli oyunculuğu ve televizyon projelerindeki başarısıyla Türk dizi sektöründe kendine sağlam bir yer edindi. Taşacak Bu Deniz dizisindeki Şeref Furtuna rolüyle, hayranlarının beklentilerini bir kez daha karşılaması bekleniyor. Şayan’ın kariyerindeki çeşitlilik ve performansları, onu takip eden izleyiciler için merak uyandırmaya devam ediyor.