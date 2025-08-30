Rap müziğinin tanınmış isimlerinden Sansar Salvo, gerçek adıyla Ekincan Arslan, 30 Ağustos tarihinde intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Sanatçının sosyal medyada paylaştığı bir videoda, kesici aletle kolunu kestiği ve bazı isimlere yönelik suçlamalarda bulunduğu görüldü. Videoda adı geçen Ahmet Çelenk, Taner Durmaz, Merdiven grubu ve Ceza, kamuoyunda merak konusu oldu. Bu yazıda, Sansar Salvo’nun intihar girişimi iddiası, sağlık durumu ve adı geçen kişiler hakkında bilinen olgusal bilgiler tarafsız bir şekilde aktarılıyor.

Sansar Salvo’nun intihar girişimi iddiası

30 Ağustos tarihinde, Sansar Salvo’nun sosyal medyada paylaştığı bir video, hayranları ve kamuoyu arasında büyük yankı uyandırdı. Videoda, Ekincan Arslan’ın kesici bir aletle kolunu kestiği ve kanadığı görüldü. Arslan, videoda “Tüm sanatçılar bunu bilsin. Ben bu hale Ahmet Çelenk, Taner Durmaz, Merdiven grubu, Ceza, hepsi bildiklerine şahitlik yapmadığı için geldim” diyerek bazı isimlere yönelik suçlamalarda bulundu. İddialara göre, sanatçı bu videodan sonra çok sayıda ilaç içerek intihara kalkıştı. Ancak, Arslan’ın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ve net bir bilgiye ulaşılamadı. Sanatçının ailesi ya da yakın çevresinden de konuya ilişkin bir yorum gelmedi. Bu olay, Sansar Salvo’nun geçmişte yaşadığı psikolojik sorunlar ve 2023 yılında yaptığı intihar girişimiyle ilgili paylaşımlarla ilişkilendirildi.

Ahmet Çelenk ve Taner Durmaz kimdir?

Sansar Salvo’nun videoda bahsettiği Ahmet Çelenk ve Taner Durmaz hakkında kamuoyunda sınırlı bilgi bulunuyor. Ahmet Çelenk, sosyal medya içerik üreticisi ve YouTuber olarak tanınıyor. Gerçek adı Ahmet Can Dündar olan Çelenk, özellikle eğlence ve oyun temalı videolarıyla biliniyor. Taner Durmaz ise Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta Milletvekili olarak görev yapıyor. Sansar Salvo’nun bu isimleri neden zikrettiği ve suçlamalarının içeriği hakkında net bir bilgi mevcut değil. Videoda yer alan ifadeler, kişisel bir anlaşmazlık ya da geçmişte yaşanan bir olaya işaret ediyor olabilir, ancak bu konuda resmi bir açıklama ya da doğrulayıcı bilgi bulunmuyor.

Merdiven grubu ve Ceza hakkında

Merdiven grubu, Sansar Salvo’nun da bir dönem yer aldığı bir rap oluşumu olarak biliniyor. 2011 yılında “Apache Squad sunar; Merdiven” adlı albümle müzik piyasasında adını duyuran bu grup, Türkçe rap sahnesinde underground bir kitleye hitap ediyor. Ceza ise Türk rap müziğinin en bilinen isimlerinden biri olan Bilgin Özçalkan’ın sahne adı. Ceza, uzun yıllardır rap müziğin Türkiye’deki gelişimine öncülük eden bir sanatçı olarak tanınıyor. Sansar Salvo’nun bu isimleri suçlayıcı bir şekilde anması, müzik camiasında veya kişisel ilişkilerde yaşanan bir anlaşmazlığa işaret edebilir, ancak bu konuda somut bir bilgi ya da resmi bir açıklama bulunmuyor.

Sansar Salvo’nun intihar girişimi iddiası, hayranları arasında büyük bir endişe yarattı. Sanatçının sağlık durumuyla ilgili belirsizlik devam ederken, videoda adı geçen Ahmet Çelenk, Taner Durmaz, Merdiven grubu ve Ceza hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Türk rap camiası ve hayranları, Sansar Salvo’nun sağlığına kavuşmasını ve müzik kariyerine devam etmesini umut ediyor.