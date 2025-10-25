TRT’nin yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz” ile birlikte Oruç karakterinin hikayesi izleyicinin dikkatini çekiyor. Son dönemin popüler genç oyuncularından Burak Yörük, dizideki performansı sayesinde adından sıkça söz ettirdi. Hem televizyon hem de sinema projelerinde yer alan Yörük, kariyerine çocuk yaşta başladı ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

Burak Yörük, özellikle genç kuşak izleyiciler arasında büyük ilgi görüyor. İstanbul’da doğdu ve eğitimini Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. Oyunculuğa 2002 yılında başladı; Sırlar Dünyası, Biz Boşanıyoruz, Ben Onu Çok Sevdim gibi dizilerde rol aldı. Anne tarafından Arnavut kökenli olan Yörük, kameradaki doğal duruşuyla tanınıyor.

Burak Yörük kimdir?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul Göztepe’de doğdu. Şu anda 30 yaşında olan oyuncu, hem İstanbul'un kültürel dokusuna hem de şehir hayatına güçlü bir bağlılık duyuyor. Bu bağlılık, sanat hayatına da yansıyor. Küçük yaşta başlayan oyunculuk tutkusunu başarıyla sürdüren Yörük, genç yaşına rağmen birçok projede yer aldı.

Dizideki rolü ve kariyerindeki öne çıkanlar

“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük, dizinin başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal ile birlikte oynuyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı bu yapım, Karadeniz’de iki düşman ailenin hikayesini aktarıyor. Yörük, karakterinin içsel çatışmaları ve sert mizacıyla dizinin dramatik yapısına önemli bir katkı sağlıyor.

Oyuncu, 2017’de “4N1K” filmiyle geniş kitlelere ulaştı. Filmde Barış Ozansoy karakterini canlandırdı ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşadı. “4N1K İlk Aşk” ve “4N1K 2” gibi devam projeleriyle genç izleyici kitlesinde popülerlik kazandı. Sonraki yıllarda “Baraj”, “Aşk Mantık İntikam” ve “Seversin” dizilerinde başrol oynayarak dikkat çekici bir grafik sergiledi.

Oynadığı projeler ve sosyal medya etkisi

Burak Yörük, performanslarıyla televizyon ekosisteminde kendine kalıcı bir yer edindi. Romantik komedi ve drama türlerinde oyunculuğunu kanıtladı; izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Özellikle sosyal medyada aktif olan Yörük, genç hayran kitlesiyle güçlü bir iletişim kuruyor. Kariyerini televizyon ve sinema projeleriyle sürdürüyor; her rolünde farklı bir yönünü öne çıkarıyor.

Burak Yörük, genç yaşında başlattığı oyunculuk yolculuğu, istikrarlı projeleri ve dinamik oyunculuğuyla sektörde öne çıkıyor. Rol aldığı projeler ve sosyal medyadaki etkisiyle izleyicinin ilgisini sürekli canlı tutuyor.