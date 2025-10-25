Yeni sezonda ekrana gelen “Ben Onun Annesiyim” dizisi, ilk bölümüyle 24 Ekim akşamı izleyiciyle buluştu. Dizinin ana karakterlerinden Ayşe’yi, tecrübeli oyuncu Funda Eryiğit canlandırıyor. Funda Eryiğit’in dahil olmasıyla birlikte dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri izleyiciler tarafından özellikle merak edilmeye başladı.

Dizi, trajik bir aile hikayesini merkezine alıyor. Ayşe karakteri, kocasının ölümünden sorumlu tutuluyor ve cezaevine giriyor. Burada dünyaya getirdiği kızına on yıl sonra kavuşmaya çalışıyor. Bu zorlu süreçte karşısında Suna karakteri bulunuyor ve yaşananlar Ayşe’nin mücadelesini öne çıkarıyor.

Ayşe’nin geçmişi ve yaşadıkları, dizinin dramatik yönünü güçlendiriyor. Cezaevinden çıktıktan sonra kızıyla yeniden bağ kurmak isteyen Ayşe’nin yaşadığı zorluklar, diziye gerçekçi ve etkileyici bir atmosfer katıyor. Karakterin işlenişi, Funda Eryiğit’in oyunculuk performansıyla daha ilgi çekici hale geliyor.

Oyuncu kadrosunda Funda Eryiğit ön plana çıkıyor. Kendisi, daha önce “Canım Ailem”, “Poyraz Karayel”, “Son Yaz” gibi popüler dizilerde farklı rolleriyle geniş kitlelere ulaştı. Oyuncunun tiyatro geçmişi de kariyerini daha güçlü bir noktaya taşıyor.

Funda Eryiğit Kimdir?

Funda Eryiğit, 6 Kasım 1984’te Hollanda’da doğdu, aslen Samsun Bafra’lı. Lise öğrenimini Kadir Has Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü ve sonrasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü tamamladı. Sinema sektöründe “Tereddüt”, “Sürgün Türküleri: Yılmaz Güney”, “Ölü Mevsim” gibi filmlerde başrol üstlendi. Televizyon alanında ise “Canım Ailem”, “Gecenin Kraliçesi”, “Poyraz Karayel”, “Mehmed: Bir Cihan Fatihi”, “Son Yaz” gibi dizilerde rol aldı. Funda Eryiğit’in kariyerinde ulusal ve uluslararası ödüller bulunuyor.

Funda Eryiğit’in Özel Hayatı

Funda Eryiğit, 2023 yılında Türk yönetmen Berkun Oya ile evlendi. Oyunculuğun yanı sıra tiyatroda da aktif olarak sahneye çıkıyor ve farklı karakterleri başarıyla canlandırıyor. Sahne ve ekran performansı ile sanat camiasında önemli bir yere sahip.

Dizi ve Oyuncu Kadrosunda Teknik Detaylar

“Ben Onun Annesiyim” dizisi, NOW TV tarafından yayınlanıyor. Funda Eryiğit’in başrolünde olduğu dizinin ilk bölümü 24 Ekim’de ekrana geldi. Diziye olan ilgi, Eryiğit’in önceki projelerde elde ettiği başarılarla birlikte daha da arttı. Oyuncunun ödül geçmişi ve sahne deneyimi, projeye teknik anlamda güçlü bir katkı sağlıyor. Dizi kadrosunda yer alan diğer isimler ise dönemin başarılı oyuncuları arasında yer alıyor.

Funda Eryiğit, hem televizyon hem tiyatro hem de sinema alanında sergilediği performanslarla tanınıyor. Oyunculuğundaki istikrar ve çeşitlilik, sektörün önde gelen isimlerinden biri olmasında etkili oldu. Ayrıca rol aldığı projelerdeki reyting oranları, izleyici ilgisini artırdı. Bu durum, hem yeni dizinin hem de oyuncunun gündemde kalmasına katkı sağlıyor.