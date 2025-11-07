Taşacak Bu Deniz adlı dizinin yayınlanmaya başlamasının ardından özellikle sosyal medyada “Furtuna Köyü gerçek mi?”, “Koçari Köyü nerede, var mı?” gibi sorular sık sık soruluyor. Her iki köyde yaşanan olaylar, dizinin atmosferinin bir parçası olarak ekrana taşınıyor ve Karadeniz’in otantik havasını seyirciye yansıtıyor.

Koçari Köyü Dizide Nasıl Anlatılıyor?

Koçari Köyü, “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Adil Koçari ve ailesinin yaşadığı yer olarak öne çıkıyor. Ancak Koçari adı altında Türkiye’de resmi bir köy bulunmuyor. Yapım ekibi bu köyü tamamen senaryo gereği inşa etti. Koçari Köyü sahnelerinin çekiminde ağırlıklı olarak Trabzon’un doğusundaki Sürmene ilçesi ve çevresindeki Balıklı Köyü kullanıldı. Bölgenin ormanlık vadileri, taş evleri ve dağlarla çevrili doğası, dizideki köy ortamına gerçekçi bir görünüm kazandırıyor.

Furtuna Köyü Nerede Bulunuyor?

Dizide Esme Furtuna’nın doğduğu Furtuna Köyü de tamamen kurgusal bir yerleşim. Gerçekte “Furtuna” adında bir köy yok. Furtuna Köyü sahneleri Trabzon’un Araklı ilçesinde çekiliyor. Yapımcılar, özellikle Taşgeçit Köyü ve Konakönü Mahallesi’ni tercih ediyor. Bu bölgedeki taş yollar, ahşap evler ve deniz manzarası, ekran başındaki izleyiciye Karadeniz’in doğal güzelliklerini yansıtıyor. Ayrıca Furtuna ismi hem dizi karakterlerinin soyadı hem de bölgenin iklim özelliklerine bir gönderme içeriyor.

Taşacak Bu Deniz Dizisinin Diğer Çekim Yerleri

Dizi, ana hikayesinin yanında geniş çekim yelpazesiyle de dikkat çekiyor. Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçeleriyle Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi ve Fırtına Vadisi, dizinin önemli çekim noktaları arasında yer alıyor. Kıyıdan yaylalara kadar uzanan farklı doğa manzaraları, yapım ekibinin Karadeniz’in renkli coğrafyasını en iyi şekilde yansıtmasını sağlıyor. Bu çeşitlilik sayesinde izleyiciler, hem gerçek hem de senaryoya özgü köy atmosferini yakından tanıyor.

Dizide geçen Furtuna ve Koçari köyleri gerçek hayatta bulunmayan, senaryo için özel olarak yaratılmış köylerdir. Ancak çekimlerin yapıldığı Karadeniz köyleri, dizinin atmosferini güçlendiriyor ve mekansal gerçekçilik yaratıyor.