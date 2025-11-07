Artan ekonomik belirsizlikler, birçok vatandaşı altınlarını banka yerine evde muhafaza etmeye yöneltti. Ancak uzmanlara göre bu tercih, doğru koşullar sağlanmadığı takdirde ciddi değer kayıplarına yol açabiliyor. Nem, ısı dalgalanması ve hatalı ambalajlama, altının parlaklığını ve ikinci el değerini düşüren en önemli etkenler arasında.

Nem En Büyük Tehdit

Kimyasal olarak dayanıklı bir metal olan altın, alaşımındaki diğer elementler nedeniyle uzun süre nemli ortamda kalınca kararma ve matlaşma yaşayabiliyor. Özellikle 14 ve 22 ayar bilezik, yüzük ve kolyelerde bulunan bakır, gümüş ve nikel nemle temas ettiğinde oksitleniyor. Bu durum, altının görsel değerini azaltırken satışta daha düşük fiyatlanmasına neden olabiliyor.

Londra merkezli kuyum eksperi Thomas Riley, “Altın paslanmaz ancak alaşımlar oksitlenir. Nem, altını estetik olarak yıpratır ve yeniden satışta fiyatı etkileyebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Poşet ve Metal Kutular Değer Kaybettiriyor

Altınları saklamak için çoğu kişi poşet veya metal kutu tercih ediyor. Ancak kapalı alanlarda oluşan yoğuşma, altının birbirine sürtünerek çizilmesine, yüzey dokusunun bozulmasına yol açabiliyor. Amerikan Gemoloji Enstitüsü (GIA), metal kutularda dahi nem biriktiğini, bu nedenle pamuklu bez kese veya iç kaplaması yumuşak saklama alanlarının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Ambalaj ve Sertifika Hasar Görebiliyor

Gram altın ve külçelerde kullanılan vakumlu ambalajlar nemle temas ettiğinde buhar damlacıkları oluşturabiliyor. Bu durum yapışkan tabakanın gevşemesine, hologram ve yazıların silinmesine yol açarken ürünün “açılmış” kategorisine düşmesine neden olabiliyor. Uzmanlara göre bu durum satışta güven kaybı ve fiyat düşüşü yaratıyor.

Finansal Kayıp Riskine Dikkat

Kuyumcular, parlak ve çiziksiz ürünleri tercih ediyor. Bu nedenle nem, korozyon veya renk bozulması yaşayan altınlar, bozdurma sırasında gram başına daha düşük fiyatla işlem görebiliyor. Saklama koşullarındaki ihmal, fiziksel olduğu kadar finansal kayba da yol açabiliyor.

Uzmanlardan Saklama Önerileri

Uzmanlar, altınların güvenle korunabilmesi için şu adımların atılmasını öneriyor:

Saklama alanına nem emici paket yerleştirin.

Ani sıcaklık değişimlerinden kaçının, oda sıcaklığında muhafaza edin.

Yüksek miktarda altın için yangın ve hırsızlık sigortası yaptırın.

Kasanızı sabitleyin; taşınabilir kasalar hırsızlık için risk oluşturur.

Yüksek değerdeki altınları banka kasasında saklayın.

Evde saklanan altınlar doğru koşullar sağlanmadığında kararma, çizilme ve ambalaj hasarı gibi sorunlarla değer kaybına uğrayabiliyor. Uzmanlar, uzun vadeli koruma için nemden uzak, sabit sıcaklıkta ve güvenli alanlarda saklama koşullarının önemini vurguluyor.