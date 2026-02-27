Son Mühür- TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisinin yeni bölümüyle ilgili araştırmalar hız kazandı.

Son bölümde yaşanan çarpıcı gelişmelerin ardından özellikle Eleni ve Fadime karakterlerinin akıbeti merak konusu olurken, “Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı?” sorusu sosyal medyada gündem oldu. Dizinin sıkı takipçileri TRT 1 yayın akışını incelemeye başladı.

Yayın günü değişti mi?

Her hafta cuma akşamları ekrana gelen dizi için 27 Şubat Cuma günü yayın akışında dikkat çeken bir değişiklik yer aldı.

Saat 21.00’de FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Sırbistan - Türkiye karşılaşmasının yayınlanacağı görüldü.

Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Her cuma saat 20.00’de ekrana gelen Taşacak Bu Deniz, bu hafta TRT 1 yayın akışında yer alan Sırbistan - Türkiye maçı nedeniyle ana kuşakta yer almadı.

Saat 00.15’te görünen bölümün ise yeni değil, tekrar olması bekleniyor. Dizinin 20. bölümünün 6 Mart Cuma günü yayınlanacağı ihtimaller arasında.

27 Şubat Cuma TRT 1 yayın akışı nasıl?

TRT 1’in 27 Şubat tarihli yayın akışı şu şekilde:

07.08 İstiklal Marşı

07.10 Kalk Gidelim

08.50 Adını Sen Koy

10.00 Kur'an'ın Mesajı

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

13.20 Seksenler

14.10 Vefa Sultan

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17.45 Ramazan Sevinci

19.15 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Özel

21.00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

23.00 Vefa Sultan

00.15 Taşacak Bu Deniz

03.00 Tekrar Kur'an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması