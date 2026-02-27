Son Mühür- Masal kitaplarından fırlamış dostlukları kıskandıran buluşma bir kez daha gerçeğe dönüştü.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki artık dünyaca ünlü Eskikaraağaç köyünün simgesi haline gelen balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin bir kez daha buluştuğu ortaya çıktı.

İlk anda gelenin Yaren'in eşi Nazlı olduğu sanılmıştı ancak kısa sürede gerçek anlaşıldı. Gelen Yaren'di.

Müjdeli haberi Tüydeş verdi...



Müjdeli haberi veren yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, Türkiye'nin en ünlü leyleği Yaren'in bu yıl da Adem Amca'yla buluştuğunu duyurdu

''Yeniden hoş geldin Yaren'' diyen Türdeş,

''Günlerdir Adem Amca ile birlikte “Acaba görür müyüz?” diye güneye uzun uzun bakarken meğer o da bize çatıdan bakıyormuş; biz tanıyamamışız.

İlk iki gün çatıda ve bahçede uzak ve çekingen durunca geleni eşi sandık. Hava şartları nedeniyle göle de açılamamıştık.

Anladık ki Yaren'miş...



Dün Adem Amca’nın kapısının önünde beklemeye başlayınca içimize bir şüphe düştü. Bu sabah buz gibi havaya rağmen şansımızı yeniden denedik…

Ve anladık ki gelen Yaren’miş!

Merak edenlere, soranlara, bir kuşla baharı bekleyenlere müjdeler olsun.

Buluşma 15. yılda da gerçekleşti'' hatırlatmasında bulundu.