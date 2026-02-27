ABD merkezli otomobil üreticisi Ford Motor, sürüş güvenliğini tehlikeye atabilecek bir yazılım hatası nedeniyle toplam 4 milyon 380 bin 609 aracını geri çağıracağını duyurdu. Şirket, geri çağrılan araçlardaki problemin ücretsiz olarak giderileceğini bildirdi.

Peş peşe çağrılar

Ford, ABD’de kısa süre önce süspansiyon arızası nedeniyle 400 binden fazla aracını geri çağırdığını açıklamıştı. İki gün arayla gelen yeni geri çağırma duyurusunda ise bu kez “entegre römork modülü” yazılımındaki bir hata gerekçe gösterildi.

Hangi modeller etkilendi?

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırma şu araçları kapsıyor:

2022-2026 model Ford F-250 SD

2026 model Ford E-Transit

2022-2026 model Lincoln Navigator

2022-2026 model Ford Expedition

2022-2026 model Ford Maverick

2024-2026 model Ford Ranger

2021-2026 model Ford F-150

Yazılım hatasının etkileri

Ford tarafından yapılan açıklamada, geri çağırmanın nedeni olarak entegre römork modülündeki yazılım hatası gösterildi. Hata, modülün araçla iletişimini kaybetmesine yol açabiliyor.

Bu durumun, hem yüksek hem de düşük donanımlı modellerde römorkun stop lambaları ve dönüş sinyallerinin çalışmamasına, yüksek donanımlı modellerde ise römork fren fonksiyonunun kaybına neden olabileceği ifade edildi. Uzmanlar, bu sorunların sürüş güvenliğini tehlikeye atarak kaza riskini artırabileceğini vurguladı.

Sorun yazılım güncellemesiyle çözülecek

Ford, geri çağrılan araçlarda problemi gidermek için ücretsiz yazılım güncellemesi uygulayacağını belirtti. Yetkililer, araç sahiplerinin güncellemeyi zaman kaybetmeden yaptırmalarının önemine dikkat çekti.