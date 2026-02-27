Son Mühür- Artan yaşam maliyetleri ve yükselen asgari ücret, ev temizliği hizmeti veren gündelik çalışanların talep ettiği ücretlere de yansıdı.

Özellikle büyükşehirlerde yoğun ilgi gören gündelik temizlik hizmetlerinde fiyatlar, evin büyüklüğüne ve yapılacak işin kapsamına göre değişiklik gösteriyor.

Son dönemde yükselen rakamlar, ev sahiplerinin bütçesini zorlarken temizlik hizmeti artık birçok aile için ciddi bir gider kalemi haline geldi.

Artan maliyetler fiyatlara yansıdı

Temizlik malzemelerine gelen zamlar, ulaşım giderlerindeki artış ve genel ekonomik koşullar gündelik ücretlerin yükselmesinde etkili oldu.

Çalışan çiftler ve yoğun tempoda çalışan bireyler tarafından sıkça tercih edilen detaylı temizlik hizmeti, artık daha yüksek bedellerle sunuluyor.

Fiyatların belirlenmesinde şu unsurların öne çıktığını belirtiliyor; Evin metrekaresi, eşya yoğunluğu, talep edilen detay seviyesi (cam silme, dolap içi temizliği, banyo detaylı temizlik gibi), ekstra hizmet talepleri.

İşte ortalama fiyat tarifesi

Güncel piyasa verilerine göre gündelik temizlik hizmetinde ortalama ücretler şöyle:

Stüdyo ve 1+1 daireler: Detaylı temizlik 2 bin liradan başlıyor.

2+1 daireler: Eşya yoğunluğu ve iş kapsamına göre 3 bin ila 4 bin lira arasında değişiyor.

3+1 daireler: Ayrıntılı temizlik ücreti 6 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Özellikle büyük ve eşyası fazla olan evlerde fiyatlar üst sınırdan talep ediliyor.

Ütü ve yemek hizmetine ekstra ücret

Temizlik hizmetine ek olarak ütü ve yemek yapımı gibi işler talep edildiğinde ücret artıyor. Bazı gündelik çalışanlar bu hizmetleri sunmazken sunanlar ise ortalama bin liraya kadar ek ücret talep ediyor.