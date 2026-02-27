Son Mühür- Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede kapsamlı bir dönemin başladığını duyurdu. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bakan Gürlek adına 171 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi bir yazı gönderdi.

Bakan Gürlek, geçtiğimiz gün bir televizyon canlı yayını sırasında yaptığı açıklamada, “Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelemiz kararlılıkla sürecek” ifadelerini kullanmış, 81 il başsavcılığına özel yazı gönderildiğini belirtmişti. Söz konusu yazının detayları da netleşti.

6 ayda bir zorunlu koordinasyon toplantısı

Cumhurbaşkanlığı’nın 31 Ekim 2025 tarihli “Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı” çerçevesinde gönderilen talimatta, yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin soruşturmalarda etkinliğin artırılması, uygulamadaki aksaklıkların tespiti ve çözümü ile kolluk ve adli merciler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi.

Buna göre, her ağır ceza merkezinde bilişim suçları savcılarının katılımıyla Emniyet ve Jandarma birimleri iş birliği içinde en geç 6 ayda bir “Bilgilendirme ve Koordinasyon Toplantısı” düzenleyecek. İlk toplantının ise bir ay içinde gerçekleştirilmesi istendi.

Dijital delil ve malvarlığı tedbirleri masada

Toplantılarda özellikle şu konular gündeme alınacak:

Dijital materyallerin incelenmesi ve delil toplama süreçleri

Malvarlığına el koyma ve tedbir uygulamaları

İstinaf ve temyiz kararlarının değerlendirilmesi

Kurumlar arası bilgi paylaşımının güçlendirilmesi

Ayrıca toplantı sonuçlarının raporlanarak Adalet Bakanlığı’na iletilmesi zorunlu tutuldu.