Gözaltı haberi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. "Edis neden gözaltına alındı" sorusu arama motorlarında hızla yükselirken, soruşturmanın detayları da netleşmeye başladı. Sanatçının yarın ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Edis neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması, Edis Görgülü'nün gözaltının nedeni. Soruşturmada birden fazla suç başlığı var: uyuşturucu madde imal ve ticareti, yasaklı madde kullanımını kolaylaştırmak için yer ve donanım sağlamak, uyuşturucu satın almak veya bulundurmak ve fuhşa teşvik gibi ağır iddialar sıralanıyor.

Edis hakkındaki yakalama kararı, sanatçının yurt dışında olduğu dönemde çıkarılmıştı. Kendisi geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklamada tatilini yarıda kesip en kısa sürede Türkiye'ye döneceğini duyurmuştu. Bugün İstanbul'a inişiyle birlikte havalimanında yakalandı.

Ünlülere yönelik soruşturmada kimler gözaltına alındı?

Bu soruşturma Edis'le sınırlı değil. Aralık 2025'ten bu yana onlarca ünlü isim gözaltına alındı veya tutuklandı. Süreç şöyle gelişti:

18 Aralık 2025'te Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic gibi isimler sabah baskınlarıyla gözaltına alındı. 28 Aralık'ta eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş ve rapçi Ege Karataşlı tutuklandı. Şeyma Subaşı 30 Aralık'ta döndüğünde havalimanında yakalandı, yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.

Ocak ayında operasyonlar genişledi. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alınıp çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı. 31 Ocak'ta ise Hasan Can Kaya, Reynmen, Çakal ve Berkcan Güven gözaltına alındı, ardından serbest kaldı.

Son olarak Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu da bu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınıp serbest bırakılan isimler arasında.

Edis Görgülü kimdir?

Asıl adı Edis Görgülü olan şarkıcı, 28 Kasım 1990'da Londra'da doğdu. Aslen İzmirli bir aileden geliyor. Müzik kariyerine dizilerde oyunculukla başladı, ardından 2014'te çıkardığı "Benim Ol" şarkısıyla büyük çıkışını yakaladı. "Çok Çok", "Dudak" ve "Arıyorum" gibi hit parçalarıyla Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden biri haline geldi. 35 yaşındaki sanatçı, dijital platformlarda milyarlarca dinlenme sayısına ulaşmış durumda.