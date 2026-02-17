Survivor 2026'da sular durulmuyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden Barış Murat Yağcı'nın, hakkında çıkarılan yakalama kararı nedeniyle Dominik'ten ayrılması ve diskalifiye edilmesi büyük ses getirmişti. Türkiye'ye dönüşünde havaalanında gözaltına alınan ünlü yarışmacıya yapılan uyuşturucu testinin sonuçları belli oldu. Sonucun 'negatif' yani temiz çıkması, diskalifiye kararının iptal edilip edilmeyeceği tartışmalarını başlattı. İzleyiciler şimdi 'Barış Murat Yağcı Survivor'a dönecek mi?' sorusuna yanıt arıyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI SURVIVOR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Survivor 2026 macerası yarıda kalan Barış Murat Yağcı hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yapılan testler sonuçlandı. Türkiye'ye girişinde uygulanan uyuşturucu testinin negatif çıkmasıyla birlikte gözler yapım ekibine çevrildi.

Test sonucunun temiz çıkması, hukuki açıdan elini rahatlatsa da yarışmaya dönüşü konusunda henüz net bir durum yok. Survivor formatı gereği diskalifiye olan bir ismin geri dönmesi nadir görülen bir durum olsa da ayrılık sebebinin adli bir sürece dayanması ve bu sürecin yarışmacı lehine sonuçlanması ihtimalleri değiştirdi. Ancak şu an için Acun Medya veya program yetkililerinden Barış Murat Yağcı'nın kadroya tekrar dahil edileceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

BARIŞ MURAT YAĞCI SURVIVOR'A NE ZAMAN DÖNECEK?

İzleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Barış Murat Yağcı'nın Survivor'a ne zaman döneceği. Yağcı'nın test sonucunun negatif çıkmasına rağmen, yarışmaya yeniden katılıp katılmayacağı kesinleşmedi. Bu nedenle yarışmadan herhangi bir tarih paylaşılmadı.

Diskalifiye süreci resmen işlediği için, geri dönüş kararı alınsa bile bunun prosedürlere uygun olması gerekiyor. Yarışmayı izleyenler, yapımcılardan konuya dair açıklama yapmalarını bekliyor.

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı; manken, sporcu, oyuncu ve şarkıcı kimlikleriyle tanınıyor. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde başladığı profesyonel basketbol kariyerini yaşadığı sakatlık nedeniyle sonlandırmak zorunda kalan Yağcı, daha sonra modellik ve oyunculuk alanına yöneldi.

Best Model of Turkey yarışmasında 'Best Fotomodel' seçilerek dikkatleri üzerine çeken isim; 'Kocamın Ailesi', 'Kiralık Aşk', 'Şevkat Yerimdar' ve 'Sosyetik Gelin' gibi popüler dizilerde rol aldı. Sinema dünyasında ise 'Figüran' ve 'Prestij Meselesi' filmleriyle izleyici karşısına çıktı.

Survivor serüveni ise ilk olarak 2020 yılında başladı ve o sezonu ikincilikle tamamlayarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından 2022 All Star ve 2025 sezonlarında da boy gösteren Yağcı, son olarak Survivor 2026 kadrosunda yer alıyordu.

BARIŞ MURAT YAĞCI KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

21 Ocak 1991 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Barış Murat Yağcı, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

Eğitim hayatına Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde başlayan ünlü isim, eğitimine Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde devam ediyor.