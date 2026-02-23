TRT 1 ekranlarının sevilen yapımlarından Cennetin Çocukları dizisinden İsmail Hacıoğlu'nun ayrılmasının ardından İskender rolünü kimin canlandıracağı merak edilmeye başladı. Kulislerde adı en çok geçen ve izleyiciyi heyecanlandıran isim ise başarılı oyuncu Taner Ölmez oldu. Peki, dizi dünyasında kartları yeniden dağıtan bu iddia gerçek mi? İşte detaylar...

CENNETİN ÇOCUKLARI'NIN YENİ İSKENDER'İ KİM OLACAK?

TRT'nin insanın olgunlaşma sürecini ele aldığı dizisi Cennetin Çocukları'nda İskender karakterini canlandıran İsmail Hacıoğlu kadrodan çıkarıldı. Kanalın ayrılık kararı almasının ardından Taner Ölmez'in İskender rolüne hayat vereceği iddia edildi.

KULİSLERDE TANER ÖLMEZ SESLERİ YÜKSELİYOR

Daha önce 'Medcezir', 'Mucize Doktor' ve 'Deha' gibi reyting rekorları kıran projelerde yer alan Taner Ölmez'in, İskender karakteri için teklif aldığı öne sürüldü. Ancak henüz ne oyuncudan ne de kanal yönetiminden net bir açıklama gelmedi. Tarafların görüşme halinde olduğu ve Ölmez'in projeye sıcak baktığı sosyal medyaya yansıyan iddialar arasında.

YENİ İSKENDER NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Dizinin 23. bölüm fragmanında İsmail Hacıoğlu'na ait sahnelerin tamamen çıkarılması, değişimin çok hızlı olacağını gösterdi. Yapımcıların kopukluk olmaması için yeni oyuncunun bir an önce kadroya dahil etmek istediği iddia ediliyor. Anlaşmanın sağlanması durumunda Taner Ölmez'in önümüzdeki günlerde kamera önüne geçmesi bekleniyor.