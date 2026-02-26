Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden Akasya Durağı'nın geri döneceği haberi, sosyal medyada ve dizi gündeminde bomba etkisi yarattı. Yıllar önce final yapmasına rağmen tekrarlarıyla bile büyük ilgi gören yapım, 'Akasya Durağı Yeniden' adıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Özellikle dizinin senaristi İbrahim Aşkın'ın yaptığı duyuru, 'Akasya Durağı ne zaman başlayacak?', 'Yeni bölümleri hangi kanalda yayınlanacak?' ve 'Eski oyuncular kadroda olacak mı?' gibi soruları beraberinde getirdi. Dizinin yayın tarihi ve kadrosuna dair ilk ipuçları ortaya çıktı.

AKASYA DURAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

'Akasya Durağı Yeniden' ekranlara dönüş için gün sayıyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümleri, Eylül ayında izleyiciyle buluşacak.

SENARİST İBRAHİM AŞKIN'DAN RESMİ DUYURU GELDİ Mİ?

Dizinin senaristi İbrahim Aşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akasya Durağı'nın geri dönüş haberini resmen duyurdu. Aşkın, 'Akasya Durağı Yeniden, Eylül'de.' diyerek dizinin hayranlarına güzel haberi verdi.

AKASYA DURAĞI YENİDEN OYUNCULARI KİMLER?

Akasya Durağı'nın yeni bölümlerinde hangi oyuncuların yer alacağı, dizinin hayranlarının en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Yıllar önce final yapan dizinin eski kadrosundan hangi isimlerin 'Akasya Durağı Yeniden' projesinde yer alacağı henüz netlik kazanmadı. Ancak yapımcılar, güncellenmiş hikayelerle birlikte hem nostalji rüzgarı estirecek hem de yeni yüzleri izleyiciyle buluşturacak bir kadro üzerinde çalıştıklarını belirtiyor. Eski karakterlerin akıbeti ve yeni karakterlerin hikayeye nasıl dahil olacağı büyük bir merak konusu.

AKASYA DURAĞI YENİDEN HANGİ KANALDA?

'Akasya Durağı Yeniden'in hangi televizyon kanalında izleyiciyle buluşacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Eylül ayı yaklaştığında yapımcıların yayıncı kuruluşu açıklayacakları düşünülüyor.