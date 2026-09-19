Sosyal medya platformlarında dün akşam saatlerinden itibaren hızla yayılan kamera arkası videolarında, üzerinde Emir'in fotoğrafının bulunduğu bir cenaze aracı açıkça görülüyor. İstanbul sokaklarında çekimleri süren yeni bölümdeki bu trajik veda sahnesi, başrol oyuncusunun akıbeti hakkında büyük bir tartışma başlattı. Yapım ekibi ise şimdilik derin bir sessizliğe büründü.

Setten sızan görüntüler yalnızca Emir'in ölümüyle sınırlı kalmadı. Olaylı cenaze töreni sahnesinin çekimlerinde, dizinin kilit isimlerinden Alina karakterine hayat veren İpek Çiçek'in sette bulunmaması senaryodaki gizemi daha da artırdı. Yaşanan bu köklü değişim ihtimali, önümüzdeki haftalarda reyting savaşlarında kartların yeniden dağıtılacağının en net sinyalini veriyor.

Altı Üstü İstanbul Emir öldü mü?

Yeni bölüm çekimlerinde ortaya çıkan cenaze aracı görüntüleri Emir'in öldüğüne işaret etse de, yapım şirketinden henüz kesin bir ayrılık açıklaması gelmedi.

Sızdırılan sahnenin bir rüya sekansı, planlı bir zaman atlaması veya mahalledeki karanlık güçlerin kurduğu başka bir kumpas olma ihtimali masada duruyor. Senaristlerin ters köşe taktikleri uyguladığı dizide, bu tartışmalı cenaze töreni hikayeyi bambaşka bir çatışma boyutuna taşıyacak. Seyirci şimdi nefesini tuttu.

Rahimcan Kapkap diziden ayrılıyor mu?

Başarılı oyuncunun yapım şirketiyle olan sözleşme durumu ve kadrodan tamamen ayrılıp ayrılmayacağı, önümüzdeki hafta ekrana gelecek kritik bölümde netlik kazanacak.

Önceki sezonlarda reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisindeki Metehan rolüyle yıldızı parlayan 1998 doğumlu Rahimcan Kapkap, yeni sezonda Ziyankar Mahallesi'nin ana omurgasını oluşturuyordu. Karakterin intikam hikayesinin henüz tamamlanmadığını savunan dizi hayranları, bu vedanın kurgusal bir oyun olabileceği görüşünde birleşiyor.

Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosu

Başrollerini Nehir Erdoğan ve İlker Aksum'un paylaştığı sevilen dizinin kadrosunda genç ekran yüzleri ile tecrübeli isimler bir araya geliyor. Kriz sonrası gözler diğer oyuncuların akıbetine çevrildi. Hikayenin gidişatını etkileyecek ana karakterler şu şekilde sıralanıyor:

Emir Cankaya (Rahimcan Kapkap - Akıbeti belirsiz)

Uzay (Berk Ali Çatal)

Alina (İpek Çiçek - Kritik sahnede eksik)

Naz (Elçin Zehra İrem)

Nihal (Yüsra Geyik)

Galip (Kaan Çakır)