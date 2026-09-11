Vatandaşların arama motorlarında sıkça sorguladığı İstanbul TOKİ kiralık evlerin kirası kaç lira ve oda sayılarına göre aylık ücretler ne kadar soruları resmi duyuruyla yanıt buldu. Anadolu ve Avrupa Yakası'ndaki 12 ilçede yer alan dairelerde metrekareye ve oda planına göre değişen sabit taban fiyatlar uygulanacak. Milyonların gözü cebine yansıyacak rakamlara çevrildi.

Bütçeyi sarsmayan kira rakamlarının yanında hak sahiplerinden hiçbir depozito veya komisyon ücreti alınmayacak. Kura çekiminin ardından anahtarlarını alan aileler, korunaklı fiyat avantajıyla derin bir nefes alacak. Hesaplar yeniden yapıldı.

TOKİ kiralık konut fiyatları aylık kaç TL ve daireye göre ne kadar?

İstanbul TOKİ kiralık konut projesinde aylık kira bedelleri 1+1 daireler için en az 10.000 TL, en geniş 4+1 daireler için ise 18.000 TL olarak belirlendi.

Ailelerin en çok talep gösterdiği 2+1 evler aylık 12 bin liradan, 3+1 daireler ise 15 bin liradan kiralanacak. Piyasadaki özel sektör kira ortalamalarının yüzde 50 altına çekilen bu rakamlar, kente yeni bir piyasa dengesi getirecek. Başvuru bedeli ödemeyen adaylar, yalnızca kurada çıkan net kira miktarını ödeyerek ikametine başlayacak. Rakamlar tablolara işlendi.

Konut Tipi Aylık Başlangıç Kirası Sevdan Bir Ateş hangi gün, yeni bölüm ne zaman, 2. bölüm tarihi ne? İçeriği Görüntüle İlk Yıl Zam Durumu Tahsis Süresi 1+1 Daireler 10.000 TL Sabit fiyat (Zam yok) 3 yıl 2+1 Daireler 12.000 TL Sabit fiyat (Zam yok) 3 yıl 3+1 Daireler 15.000 TL Sabit fiyat (Zam yok) 3 yıl 4+1 Daireler 18.000 TL Sabit fiyat (Zam yok) 3 yıl

Sosyal kiralık evlerde kira artışları nasıl yapılacak?

Sosyal kiralık evlerde sözleşme imzalayan kiracılara ilk 12 ay boyunca hiçbir kira zammı uygulanmayacak.

Birinci senenin dolmasıyla birlikte yapılacak senelik kira artışları, piyasadaki keyfi fiyatlandırmaların önüne geçmek adına TÜFE oranına endekslenecek. Ev sahiplerinin talep ettiği fahiş zam tehdidi bu kamu güvencesiyle tamamen ortadan kalkacak. Hak sahipleri kiraladıkları dairelerde en fazla 3 yıl ikamet hakkına sahip olacak. Üç yıllık sözleşme süresinin dolmasıyla birlikte daireler boşaltılarak yeni noter kurasıyla sıradaki ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek. Sözleşme uzatılmayacak.

Uygun fiyatlı evlere başvurularda hane geliri sınırı kaç TL?

Projeden ucuz fiyata kiralık daire tutmak isteyen hanelerin aylık toplam net gelirinin en fazla 100.000 TL seviyesinde kalması şart koşuluyor.

Gelir barajının altında kalan, İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet eden ve üzerine kayıtlı tapulu gayrimenkulü bulunmayan çekirdek aileler fırsattan eşit şartlarda yararlanacak. Başvurular 14 - 25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet kapısı üzerinden tamamen bedelsiz biçimde toplanacak. Kura maratonunun ardından ekim ayında ilk teslimatlar başlayacak. Gözler kura tarihine çevrildi.