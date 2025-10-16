İzmir’in Menemen ilçesinde, Gediz Ovası’nın bereketli topraklarında kış sebzesi pırasanın hasadı başladı. Bölgedeki üreticiler, emekle yetiştirdikleri ürünleri tarladan sofralara ulaştırmanın heyecanını yaşıyor.

Ekimden hasada uzanan süreç

Soğangiller familyasından olan pırasalar, yaz aylarında toprağa ekiliyor ve ekim ayının ilk haftalarından itibaren hasada hazır hale geliyor. Hasat dönemi mayıs ayına kadar devam ediyor. Menemen’de yetiştirilen pırasalar, İzmir’in tarımsal çeşitliliğine önemli katkı sağlıyor. Bölgedeki üreticiler yılda ortalama 350-400 ton pırasayı tarladan hasat ediyor.

Tarlada ucuz, pazarda yüksek fiyat

Tarladan çıkış fiyatı kilogram başına 25 TL olan pırasa, pazarlarda 60 ila 70 TL arasında satılıyor. Pırasanın doğal antibiyotik özelliği bulunurken, sindirim sistemini desteklemesi ve bağışıklığı güçlendirmesi de biliniyor. Genellikle zeytinyağlı olarak tüketilen pırasa, çorba, börek içi veya kavurma gibi farklı tariflerde de sofralarda yer alıyor.

Üreticilerden hasat deneyimi

Üretici Özgür Yeşilyurt, pırasanın keskin kokusuna dikkat çekerek, ellerde ve kıyafetlerde acımsı iz bıraktığını belirtti. Çiftçiliği dedesinden ve babasından öğrendiğini aktaran Yeşilyurt, çocuklarının bile tarlada çalışmayı zor kabul ettiğini söyledi.

Yeşilyurt, "Pırasanın ekimi temmuz başında başlayıp eylül ortasına kadar sürüyor. Hasat ise genellikle ekimin ilk haftasında başlar. Dönüm başına 5 ila 7 ton ürün alabiliyoruz. Kullandığımız tohumlar klasik ve yıllardır tercih edilen bir çeşittir. İsrail veya yeni çeşitler değil, 50-70 hatta 100 yıllık tohumlar kullanıyoruz. Yıllık rekoltemiz yaklaşık 300-400 ton civarında" dedi.

Gün doğumunda başlayan zorlu hasat

Tarım işçisi Salime Kınacı, pırasanın hasadının gün doğumunda başladığını ve öğleye kadar sürdüğünü ifade etti. Kınacı, "Hasat süreci sonbahar ve kış aylarına denk geliyor. Ağustos ayında dikim tamamlanıyor, eylül ve ekimde hasada başlanıyor.

Nisan ayı sonuna kadar devam ediyor. Sabah 05.00’te kalkıp tarlaya gidiyoruz. Yağmur ve soğuk demeden çalışıyoruz. Pırasanın yetiştirilmesi su ve çamur içinde gerçekleşiyor ama işimizi severek yapıyoruz. Ayrıca pırasa sağlık açısından çok faydalı ve besleyici. Haftada en az üç kez tüketilmesini öneriyorum" ifadelerini kullandı