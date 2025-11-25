Son Mühür- Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihlerinde Volkswagen Arena'da sahne alacağını duyurduğunda, yoğun ilgiyle karşılaşmıştı. Tarkan’ın bu açıklamasının ardından, biletler satışa sunulmadan önce bileti almak isteyen hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle satış platformu çökmüştü. Ancak, biletler kısa sürede tükenmiş ve hayranlar isyan etmişti.

Ek konserler duyuruldu, biletler yine tükendi

Büyük talep üzerine Tarkan, 24, 27, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde dört ek konser vereceğini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Bu biletler de kısa sürede tükendi. Sanatçının, “Yeni konserlerin biletlerini aldığınız için hepinize teşekkür ederim,” şeklindeki paylaşımı, hayranlarını mutlu etti.

52 bin hayran, 8 konserde Tarkan’la buluşacak

Tarkan’ın 16 Ocak’tan itibaren başlayacak olan İstanbul konserlerine toplamda 52 bin kişi katılacak. Bilet fiyatları ise 1522 TL ile 12 bin 600 TL arasında değişiyor. Sanatçının sekiz konserinin de biletleri tükenmişken, Tarkan hayranları için yeni konser tarihlerinin olup olmayacağı merak konusu.

Tarkan’dan teşekkür mesajı

Tarkan, 8 konserin biletlerinin tamamının tükendiğini duyururken, sosyal medya üzerinden hayranlarına teşekkür etti. “İlginiz için çok teşekkürler. Konserlerin heyecanı şimdiden sardı içimi. Görüşmek üzere,” şeklindeki paylaşımı, sanatçının İstanbul’daki konserleri için heyecanlı bekleyişin başladığını gösteriyor.