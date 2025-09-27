Aydın’da S.S. 6 Nolu Germencik İncir Tarım Satış Kooperatifi, tüccarların TARİŞ ortakları üzerinden kooperatife incir satışı yaptığını belirleyince aniden alımı durdurma kararı aldı. Üretici Mehmet Sarı, alınan karara "Tüccar almış ucuz fiyata malı, burada başkalarının rekoltelerini doldurarak üreticiyi mağdur ediyor. TARİŞ yönetimi karar almış ama burada strateji hatası var" diye tepki gösterdi.

İncirin ana vatanı Aydın'da ovada hasat biterken yüksek kesimlerde hasat sürüyor. İncir hasadını yapan üreticiler, ürünlerini tüccara ve TARİŞ'e satmaya başladı. S.S 6 Nolu Germencik İncir Tarım Satış Kooperatifi, geçtiğimiz ay incir alım fiyatını açıklayıp 11 Ağustos'ta ilk alımı gerçekleştirdi. Germencik İncir Tariş Satış Kooperatifi, 6 Ekim tarihine kadar sürecek alım sezonuna aldığı ani bir karar ile dün itibarıyla sonlandırdı.

“TARİŞ’in kararında strateji hatası var”

Mehmet Sarı “Bu yıl iklim şartlarından dolayı incirlerin yüzde 50 noksan olduğunu biliyoruz. Buna rağmen TARİŞ yönetimi güzel bir fiyat verdi. Bunu maalesef iyi değerlendiremediğimiz için tüccarlar milletin elinden daha ucuza mal almak için belli stratejiler uyguladı. Buradaki esas sıkıntı tüccarların onun bunun üzerinden buraya incir getirip üreticinin önünü kesmesi. Tüccar almış ucuz fiyata malı, burada başkalarının rekoltelerini doldurarak üreticiyi mağdur ediyor. TARİŞ yönetimi karar almış ama burada strateji hatası var. Sorun aynı günde alımların kapatılması, yoksa üreticilerin TARİŞ ile bir sorunu yok. Hal böyle olunca tüm üreticiler buraya akın etmek zorunda kaldı. Bahçesi 1 ton incir yapan insanlar 6-7 ton incir teslim ettiler. Yönetim her türlü desteği verdi bize. Fiyatını verdi, alımını yaptı ama bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Sıkıntı bu işi tüccarların ticarete dönüştürülmesi” dedi.

“Herkes kendi çıkarının derdinde”

Üretici Yücel Yetim ise “TARİŞ'e ortaklığım var. Yeri geliyor TARİŞ'e satıyorum, yeri geliyor dışarıya satıyorum. Burada yönetimin yüzde 1 suçu varsa, yüzde 70-80 üreticide suç var. Ben 1 ton incir yapayım 10 ton rekoltem var deyip bunun 9 tonunu tüccara satayım. Millet para peşinde herkes kendi çıkarının derdinde” diye tepki gösterdi.

Yetim, “Herkesin elini taşın altına koyması lazım. TARİŞ İncir İşletmesi'nden başka incir alan yok. 250-300 liranın üzerinde incirler var. Ortalaması 250 civarı. Dışarıda en kaliteli incir 150 TL onu da 3-4 ay vadeli istiyorlar. Burada malını teslim ediyorsun yüzde 50'sini alıyorsun” diye konuştu.

Halil Gökçen de “TARİŞ'e incirlerimizi getirdik. TARİŞ de alımları kapatma kararı almış. Ortakların değil de tüccarların mallarını getirmeye başlamışlar, o yüzden alımlar kapanmış. Aslında 6-7 Ekim gibi kapanıyordu ama yönetim kararı bu yıl erken almış. Tüccarlar yüzünden gerçek üreticiler mağdur oldu. Önümüzdeki yıllarda bu konuda gerekli önlemlerin daha sıkı şekilde alınmasını talep ediyoruz ifadelerini kullandı.