Son Mühür - İsveç’in yalnızca 800 kişinin yaşadığı Hallevik köyünün takımı Mjallby, Avrupa futbolunda adeta masal gibi bir başarıya imza atmak üzere. Kadrosunun büyük bölümü yerli oyunculardan oluşan, teknik direktörlük koltuğunda bir okul müdürünün oturduğu ve yetenek avcılığını bir postacının yaptığı bu mütevazı kulüp, sadece 9 yıl önce dördüncü lige düşmenin eşiğindeyken şimdi Allsvenskan’da şampiyonluk için gün sayıyor. Bu sezon yalnızca bir kez yenilen Mjallby, aynı zamanda ligin 101 yıllık tarihinde en yüksek puan rekoruna da yaklaşmış durumda.

''Sonuna kadar savaşarım''

Sportif direktör Hasse Larsson, geçtiğimiz ay The Guardian’a verdiği röportajda, kulübün 2016’da yaşadığı ekonomik çöküş sırasında üç yıl boyunca maaş almadan görev yaptığını açıkladı. “Her şeyi sıfırdan inşa ettik ve yanımızda duracak insanları bulmak zorundaydık” sözleriyle o zorlu süreci özetleyen Larsson, beyin tümörü ve prostat kanserini atlattıktan sonra futbola dönme konusundaki kararlılığını ise “Aileme ve futbola dönmeye kesinlikle kararlıydım, sonuna kadar mücadele ederim” diyerek vurguladı.

Teknik direktör Anders Torstensson ise, büyük kulüplerin taraftarlarının kendilerini küçümseyerek "köylüler" dediğini hatırlatarak, “Başta bizi hafife aldılar, ama artık herkesin takdir ettiğini söyleyebilirim. Biz kendimizi Davut’un Golyat’a karşı verdiği mücadeledeki gibi görüyoruz. Küçük bir kasabadan çıkan bu kulübün ayakta kalma gücü işte burada yatıyor” dedi.

Şampiyonluğa koşuyorlar

Ligin bitimine altı hafta kala en yakın takipçisine sekiz puan fark atan Mjällby, şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj yakalamış durumda. Küçük bir balıkçı köyünden doğan bu başarı hikayesi, Avrupa futbol tarihine modern bir peri masalı olarak yazılmaya hazırlanıyor.