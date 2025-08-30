Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu, 2025-2026 kuru incir sezonu fiyatlarını belirlemek üzere Tariş İncir Birliği Tesisleri’nde toplandı. Görüşmelerin ardından Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, A1 kalite kuru incirin kilogram fiyatının 300 lira, yemeklik incirin ise 550 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Rekolte beklentisi 80 bin ton

Kacar, bu yıl incir kalitesinin geçen sezona göre daha yüksek olduğunu vurgulayarak, “Geçen yıl üreticilerimizden 2 bin 700 ton incir almıştık. Bu yıl alım hedefimiz 4 bin ton. Rekoltenin yaklaşık 80 bin ton civarında olmasını bekliyoruz” dedi.

İhracat 35 ülkeye

Aldıkları incirin yüzde 30’unun iç piyasaya verildiğini ifade eden Kacar, yaklaşık 35 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Kuru incir ihracatının yıllık yaklaşık 300 milyon dolar seviyesinde olduğunu aktaran Kacar, bu rakamı artırmayı hedeflediklerini söyledi.