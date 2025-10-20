Son Mühür/Merve Turan- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre tarımsal üretimde kullanılan girdi maliyetleri, önceki aya kıyasla yüzde 1,30 oranında yükseldi.

Yıllık artış yüzde 34’e yaklaştı

Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,09 artış gösterirken, yılın ilk altı ayına kıyasla da yüzde 23,81 yükseldi. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında ise artış yüzde 31,94 seviyesinde gerçekleşti.

Mal ve hizmet gruplarında farklı seyir

Ana gruplar bazında değerlendirildiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde aylık bazda yüzde 1,55 artış kaydedildi. Buna karşılık tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde yüzde 0,18’lik hafif bir düşüş yaşandı.

Yıllık değerlendirmede ise tarım mal ve hizmetlerinde artış yüzde 35,07, tarımsal yatırımlarda kullanılan mal ve hizmetlerde artış yüzde 28,51 oldu.

Veteriner harcamaları ve gübre öne çıktı

Alt gruplar incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 59,79 ile veteriner harcamalarında gerçekleşti. Aylık bazda en hızlı yükseliş ise yüzde 3,94 ile gübre ve toprak geliştirici ürünlerde görüldü.