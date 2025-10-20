Son Mühür- Eylül ayından bu yana sürekli düşüş gösteren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz Cuma'yı yüzde 1,56 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamlamıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.38'lik yükselişle 10.247 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.000 seviyelerinin destek, 10.300 ve 10.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda pozitif hava var...



ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'in ABD için de "bir şeyler" yapması, buna soya fasulyesi alımlarını yeniden başlatması halinde Çin'e uygulanan gümrük vergilerini düşürebileceği sinyalini vermişti.

Üçüncü çeyrekte beklentileri aşarak yüzde 1,1 büyüyen Çin ekonomisinin durumu Pekin yönetiminin elini güçlendirdi. İki ülke arasındaki görüşmelerin bu hafta Malezya'da başlamadı bekleniyor.

Almanya'da ÜFE Eylül'de beklentilerin de üzerinde 1.7 geriledi.

Ekonomist Barış Soydan, ''Bu sabah Wall Street Journal'ın Trump'ın bir dizi malı gümrük vergisi dışı bıraktığı, yüzlercesini de bırakacağı haberiyle Asya borsaları ve vadelilerde ABD pozitifte, kriptolar yükseliyor, altın yatay.

-Yurtiçinde perşembe Merkez Bankası'nın faiz kararı, cuma CHP'nin kurultay davası..

Haftaya böyle başlıyoruz.'' hatırlatmasında bulundu.

Kapanışa yakın koalisyon hükümetinin kurulması yönünde büyük ilerleme kaydeden Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4, ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kazandı.



Bitcoin, altın ve petrolde son durum ne?



Son dönemde kırdığı rekorlarla dikkati çeken ons altın ufak bir geri çekilmeyle 4.247 dolardan, gram altın 5.723 TL'den,

Yukarı yönlü hareketlenme gösteren Bitcoin 110.995 dolardan, Brent petrol ise 61.01 dolardan işlem görüyor.