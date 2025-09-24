Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan bir minibüs ile domates yüklü bir kamyonun çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde kırsal bölgede meydana geldi ve geniş çaplı bir kurtarma operasyonunu beraberinde getirdi.

Olayın meydana gelişi

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Kırsal Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. H.L. yönetimindeki 26 YA 257 plakalı domates yüklü kamyon ile Y.T. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da büyük hasar oluşurken, minibüsteki tarım işçileri adeta ölümden döndü. Olayı gören çevredeki vatandaşların hızla 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine, kaza yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralıların durumu ve hastane sevkleri

Kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara anında müdahalede bulundu. Olayda toplam 20 kişi yaralanırken, ilk belirlemelere göre yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralılar, ambulanslarla Eskişehir'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, kazanın tam olarak hangi nedenle meydana geldiği araştırılıyor. Jandarma ekipleri, kaza yerinde detaylı keşif yaparak delil toplarken, araç sürücülerinin ifadelerine başvurulacağı belirtildi. Olay yerindeki görgü tanıklarının ifadeleri de soruşturma kapsamında değerlendirilecek. Tarım işçilerinin mesai bitiminde evlerine döndükleri esnada yaşanan bu kaza, bölge halkı ve tarım sektöründe çalışanlar arasında endişeye neden oldu. Kazanın kesin sebebi, yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın tamamlanmasıyla netlik kazanacak.