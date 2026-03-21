Savunma Bakanlığı, ABD merkezli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıların İran kaynaklı olduğunu belirtti.

Açıklamada, saldırıların gece saatlerinden itibaren art arda gerçekleştiği ve hava savunma sistemlerinin devreye alındığı ifade edildi.

47 İHA doğu bölgesinde imha edildi

Yetkililer, saldırıya katılan İHA’ların büyük bölümünün etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Buna göre:

47 kamikaze İHA, Suudi Arabistan’ın doğu bölgesinde tespit edilerek imha edildi

1 İHA ise kuzeyde bulunan El-Cevf bölgesinde düşürüldü

Savunma sistemlerinin hızlı müdahalesi sayesinde ciddi bir hasarın önüne geçildiği vurgulandı.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

İran’ın söz konusu saldırıları, ABD ve İsrail’in operasyonlarına karşılık olarak gerçekleştirdiği belirtiliyor. 28 Şubat’tan bu yana İran’ın, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ve kritik hedeflere yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlediği ifade ediliyor.