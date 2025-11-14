Aydın’da kış sezonunun başlamasıyla birlikte tarlalarda mesai hızlanırken, tarım aletlerinin bakım ve onarımı da önemli bir ihtiyaç hâline geldi. Zeytin hasadından kışlık sebze ekimine kadar yoğun bir süreç yaşayan çiftçiler, bozulan makinelerini yenilemek yerine tamir ettirmeyi tercih ediyor.

Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi’nde uzun yıllardır demircilik yapan Turgay Carım, hem eskiyen hem de bozulan tarım aletlerini tamir ederek çiftçilerin üretime devam etmesini sağlıyor.

“Çiftçi artık hesabını daha sıkı yapıyor”

Artan maliyetlerin çiftçiyi yeni alet almaktan uzaklaştırdığını belirten Carım, “Eskiden bir parça bozulduğunda hemen yenisi alınırdı. Şimdi maliyetler arttı, çiftçi hesabını çok dikkatli yapıyor. Eski tarım aletlerini yenilemek yerine tamir ettiriyor. Şu anda elimde bir traktör sürgüsü var, onu tamir ediyoruz. Biz elimizden geldiğince onarıyoruz, çiftçi de böylece işine devam edebiliyor” dedi.

Carım, yalnızca tarım aletlerinin değil, demire dayalı her türlü işin kendilerine geldiğini belirtti: “Gelirimize bakacak olursak akmasa da damlıyor. Yıllarımı bu işe verdim, hem emeğimi hem mesleğimi ayakta tutmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Gençler ilgilenmiyor, çırak bulmak zor”

Demircilik ve benzeri zanaatların giderek ilgi kaybettiğini dile getiren Carım, mesleğin geleceğiyle ilgili kaygılarını şu sözlerle aktardı: “Çırak bulmak çok zor. Gelen birkaç genç de uzun süre dayanamıyor. Emek isteyen işte çalışmak istemiyorlar. Bizim işimiz sabır işi. Zanaatkârlık eskisi kadar rağbet görmüyor” dedi.