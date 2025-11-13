Aydın’ın Efeler ilçesinde tren yolu kenarında hareketsiz halde bulunan bir erkek, başından vurulmuş şekilde ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin cezaevinden izinli çıkan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu belirlendi.

Bahçede Hareketsiz Yatan Şahıs İhbar Edildi

Olay, Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. Bahçe içinde yerde hareketsiz bir kişi gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Başından Vurulmuş Halde Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, şahsın başından vurulduğunu ve olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bölge güvenlik şeridiyle kapatılırken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı çalışma yürüttü. Yapılan kimlik araştırmasında, silahla vurularak ölen kişinin, cezaevinden izinli olarak ayrılan 35 yaşındaki İlhan Gökcan olduğu ortaya çıktı.

Cansız beden morga kaldırıldı

Cumhuriyet savcısı bölgede inceleme yaptıktan sonra Gökcan’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Savcılık talimatıyla bölgedeki deliller toplandı ve olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Soruşturma sürdürülüyor

Jandarma, ölümün nasıl gerçekleştiği ve olayda başka kişilerinin bulunup bulunmadığının tespiti için soruşturmayı sürdürüyor.