Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatının başkanlığına Türk kökenli Alman vatandaşı Sinan Selen’i atadı.

Böylece Almanya tarihinde ilk kez göçmen kökenli bir kişi, ülkenin güvenlik yapısında en kritik görevlerden birine getirildi.

10 aydır vekaleten yürütüyordu

53 yaşındaki Selen, yaklaşık 10 aydır vekaleten yürüttüğü başkanlık görevine asaleten atandı. Alman basınındaki bilgilere göre Selen, yarından itibaren 4 bin 200 kişilik teşkilatın resmen başına geçecek. Bu atama, Almanya’daki göçmen kökenli toplumlar açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor.

İstanbul’da doğdu, Almanya’da yetişti

1973 yılında İstanbul’da doğan Sinan Selen, gazeteci olan ailesinin görevi nedeniyle 4 yaşında Almanya’ya taşındı.

Eğitim hayatını burada sürdüren Selen, Köln Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldıktan sonra kamu kurumlarında görev yapmaya başladı.

Güvenlik kariyeri ve uzmanlık alanı

Selen, İçişleri Bakanlığı ile Federal Kriminal Dairesi’nde idari avukat olarak çalıştı. Ocak 2019’dan bu yana Anayasayı Koruma Teşkilatı’nda başkan yardımcısı görevini üstlenen Selen, özellikle uluslararası terörizm konusunda uzmanlığıyla tanınıyor.