Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda final oynayarak ikinci olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı kutladı. Erdoğan, millilerin tarihi başarısını sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

"Gurur duyuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda 2’nci olan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.

Bu tarihi başarınız, son saniyeye kadar gösterdiğiniz azim ve mücadele için teşekkürler 12 Dev Adam. Sizinle gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde A Milli Basketbol Takımı, Almanya’ya 88-83 mağlup oldu.

Arena Riga’da oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada milliler, şampiyonluğu kıl payı kaçırarak turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

Son 16 turunda İsveç’i, çeyrek finalde Polonya’yı ve yarı finalde Yunanistan’ı mağlup eden milliler, finale kadar namağlup ilerledi. Ancak Almanya karşısında şampiyonluk fırsatını kıl payı kaçırdı.