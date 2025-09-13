Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, ülkemizin kuzey ve batı bölgelerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop, Zonguldak, Karabük, Bolu, Edirne, Sakarya, Kocaeli, Çankırı, Ankara, Eskişehir’in güney ve doğu kesimleri, Afyonkarahisar’ın doğusu, Konya’nın kuzeybatısı, İstanbul’un kuzeyi ile Kastamonu ve Kırklareli kıyılarında yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Hangi bölgelerde etkili olacak?
Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun doğu bölgelerinde mevsim normallerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
13 Eylül 2025 Hava durumu
- ANKARA: 28 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İSTANBUL: 28 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR: 33 derece.. Az bulutlu ve açık
- KOCAELİ: 28 derece.. Az bulutlu ve açık
- ÇANAKKALE: 30 derece.. Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE: 32 derece.. Parçalı ve az bulutlu
- KIRKLARELİ: 27 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- AFYONKARAHİSAR: 29 derece... Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ: 35 derece... Az bulutlu ve açık
- MUĞLA: 35 derece... Az bulutlu ve açık
- ADANA: 36 derece... Az bulutlu ve açık
- ANTALYA: 33 derece... Az bulutlu ve açık
- BURDUR: 33 derece... Az bulutlu ve açık
- HATAY: 33 derece... Az bulutlu ve açık
- ÇANKIRI: 28 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR: 26 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA: 29 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- BOLU: 27, Az bulutlu ve açık
- ZONGULDAK: 26 derece... Az bulutlu ve açık
- SİNOP: 29 derece... Parçalı, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- AMASYA: 27 derece... Parçalı ve az bulutlu
- SAMSUN: 27 derece... Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON: 26 derece... Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- RİZE: 27 derece... Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ARTVİN: 22 derece... Az bulutlu ve açık
- ERZURUM: 24 derece... Parçalı ve az bulutlu
- KARS: 23 derece... Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA: 30 derece... Parçalı ve az bulutlu
- VAN: 25 derece...Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA: 35 derece... Az bulutlu ve açık
- DİYARBAKIR: 35 derece... Az bulutlu ve açık
- GAZİANTEP: 35 derece... Az bulutlu ve açık
- MARDİN: 32 derece... Az bulutlu ve açık
- SİİRT: 33 derece... Az bulutlu ve açık