Son Mühür- Konak Belediyesi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı pazartesi günü gerçekleştirilecek. Toplantının en dikkat çeken gündem maddesi, Ahmetağa Mahallesi’nde yer alan İl İş Hanı’nın Maliye Hazinesi’ne satışı olacak.

Belediyeye ait 1.889,50 metrekarelik 225 ada 6 parseldeki taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Resmi Tesis Alanı olarak yer alıyor. Parselin zemin ve birinci kat kullanımına ait 1/2 hissesi Konak Belediyesi’ne, diğer 1/2 hissesi ise belediye şirketi MERBEL A.Ş.’ye ait.

Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonu, taşınmazın tamamının (yüzde 100 hissenin) Maliye Hazinesi’ne satılmasının uygun olduğuna dair raporunu oy birliğiyle kabul etti. Meclisin pazartesi günü yapılacak oturumunda, İl İş Hanı’nın devrine ilişkin son kararın verilmesi bekleniyor.

Tarihi geçmişiyle de dikkat çeken bu alan, 19. yüzyılda iç limandan doldurularak kazanılmış bir zemin üzerine inşa edilen Cezayir Hanı’nın bulunduğu nokta. Kare planlı ve ortasında mescidi bulunan avluya sahip han, zamanında ticaretin merkezi olmasının yanı sıra, 1855 yılından itibaren İzmir’in ilk hapishanesi olarak da kullanılmıştı. 1880’lerde tekrar ticari faaliyetlere açılan yapı, 1970 yılında çıkan büyük bir yangın sonucu yıkılmış ve yerine bugünkü iş hanı yapılmıştı. Yapı ayrıca bir dönem yanan hükümet konağının işlevini de geçici olarak üstlenmişti.

İlgili önerge ise şu şekilde;

“-İzmir İli, Konak İlçesi, Ahmetağa Mahallesi, 225 ada 6 parselde 1.889,50 m2 yüzölçümü ile kayıtlı 1/2 hissesi Belediyemize ait (Zemin kat ve 1. kat kullanımları) ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Resmi Tesis Alanında kalan taşınmazın %100 hissesi Belediyemize ait olan MERBEL Anonim Şirketi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun Geçici 8. maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (e) bendi kapsamında Maliye Hazinesine satışına ve uygulamanın 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34. maddesinin (g) bendi uyarınca, Belediye Encümenimizce 12.02.2005 tarih, 433 sayılı Tahsilat Genel Tebliği esaslarına göre yapılmasının oybirliği ile uygun bulunduğuna ilişkin Hukuk - Plan ve Bütçe Komisyonu raporu.”

İŞYERİ SAATLERİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Öte yandan ilçedeki esnafı yakından ilgilendiren önemli bir madde de gündeme gelecek. Meclis, Konak sınırları içindeki halka açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin yeniden düzenlenmesi konusunu görüşecek.

İlgili önerge şu şekilde;

“-İlçemiz sınırları içerinde bulunan halka açık işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerinin yeniden belirlenmesi hk.”