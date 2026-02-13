İzmir genelinde sağanak yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Günlerdir devam eden yağışlar beraberinde olumsuzlukları da getiriyor. Taşkın ve heyelan riskleri gündeme gelmeye devam ederken, beraberinde ise AK Parti cephesinden Büyükşehir'e eleştiri yağıyor. Bir eleştiri de AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi.

"Bir şehir yağmurdan korkar mı?"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Çankırı, "Bir şehir yağmurdan korkar mı? İzmir korkuyor. Metrekareye düşen yağmur değil, yıllardır biriken ihmal taşıyor. Yollar göl, sokaklar dere, her yer çamur içinde... Esnaf kepengi suyun içinden açıyor, vatandaş kendi imkanıyla tahliye yapıyor. Belediye nerede?

Bu tablo “doğal afet” değil. Bu tablo yönetememenin, önlem almamanın ve her seferinde aynı bahaneye sığınmanın sonucudur.

Yağmur yağdı diye değil, tedbir alınmadığı için İzmir sular altında!" dedi.