Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç, bir önceki oturumda yaşanan gerginlik hakkında konuştu. İnanç, ataması yapılan İçişleri ve Adalet Bakanları hakkında CHP grubu olarak kaygıları olduğunu söyledi.

“Kimseye hırsız deme hakkınız yok”

Meclisin açılışında söz alan İnanç, “Kaygılarımız var endişelerimiz var diyorum anlamıyor musunuz? Bunları dile getirmeyelim mi istiyorsunuz. Herkes medeni olacak. Kimseye hırsız deme hakkınız yok. Bu iki arkadaşınız mesnetsiz iddialarla belediye başkanlarımıza kumpas kuran adam. Laikliği demokrasiye inanmayan Atıf hocanın mezarına giden adam” dedi.

“Belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasında kimin imzası var?”

İnanç şunları söyledi, “Atıf hocanın mezarında devlet töreni yapan arkadaş laikliğe nasıl inandı ve namusu üzerine yemin etti ve bizi nasıl inandıracak. Suçsuz belediye başkanlarının, haksız yere hapiste yatmasının kararını veren savcı, Adalet Bakanı olarak bu yemine inandığını bize nasıl inandıracak. Kaygılarımız budur. Her kimki bir devlet görevlisi devlete bağlı olmaktan yakın cemaatine inancına bağlı hissederse biz o devletin içinde bu anlayışı temizleriz dedim. Devletin bakanının partisi olmaz. Bakanlığa gelene kadar partisi olmaz. Adalet Bakanı yapılan sayın bakanın nereden geldiğini Türkiye bilmiyor mu, kaygılarımız var. Tebrik edeceğiniz şey devletin bakanını tebrik etmekdir. 19 Mart darbesinde yarısı yazılmamış iddinamelerlerle belediye başkanlarının tutuklu yargılannasında kimin imzası var. Bakan yemin ederken tutuklama kararı imzası olan hakimin fotoğrafları var. O hakimin orada ne işi var. Atatürk'e inanmayan, Kurtuluş savaşına inanmayan, İngiliz'e ajanlık eden Atıf Hocanın mezarında devlet töreni düzenleyen adama İçişleri Bakanlığı verdiniz. Şimdi diyorsunuz ki bize 'Güveniniz ki bu arkadaş tarafsız kalacak. Güveniniz ki bu arkadaş demokratik, laik Cumhuriyetin bakanı olacak. Kaygılarımız budur" dedi.

Yıldız, “Hırsıza hırsız demez miyiz?, sizi kınıyorum Altan Bey"

İnanç’ın ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, “Gizem hanım hiçbir şahıs ismi kullanmadı. Bir gerçekliği ortaya koymuştur. Hırsıza hırsız demez miyiz, soyguncuya soyguncuya demez miyiz neden rahatsız oluyorsunuz. Kordon’a Altan Bey birlikte gidebilir miyiz. Çizmeniz var mı ? Ben bugün 4 saat Kordon’daydım. Siyaset böyle yapılır. Genç meclis üyelerinin sözlerini kesmekle siyaset yapılmaz. Sizi kınıyorum Altan bey, elinizde hiçbir belge bilgi olmadan atanmış İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı suçlayamazsınız, itham altında bırakamazsınız. Asıl biz sizi kınıyoruz. Gizem hanımı tebrik ediyor. Hırsıza hırsız deriz ve bundan da çekinmeyiz" diye konuştu.

"Kalastan ses gelmez, ses bu kürsüden gelir"

Yıldız, şunları söyledi, "Silivri kıskacında kaldığınız için, Silivri baskısı altında kalan bir CHP olduğunuz için bu alanda bir refleks verdiniz. Genç bir meclis üyesinin ifadesini tamamlamaya bile tahammül etmeyen bir grup izlenimi verdiniz. Ve maalesef sıralara vurmak tepki göstermeye çalıştınız. Kalastan ses gelmez arkadaşlar. Ses bu kürsüden gelir"