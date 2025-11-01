Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri toplantısında balıkçılarla bir araya geldi.

“Denizimiz bir, ekmeğimiz bir, gücümüz bir” sloganıyla gerçekleştirilen buluşmada İzmir Körfezi’ndeki çevresel iyileşme süreci, balıkçıların talepleri ve sektörün geleceği masaya yatırıldı.

Su ürünleri sektörüne İzmir’den büyük katkı

Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik ve çok sayıda belediye bürokratı katıldı.

Moderatörlüğünü Prof. Dr. Yusuf Kurucu’nun üstlendiği toplantıda balıkçı esnafı yaşadığı sorunları dile getirdi.

Programda İzmir’in, Türkiye’nin su ürünleri ihracatında yüzde 20,22’lik payla öncü konumda olduğu açıklandı.

Tugay: “Sorunları çözmek için bir aradayız”

Başkan Tugay, konuşmasında kooperatiflerin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Kentte üretim yapan herkese adil, dengeli şekilde yardımcı olalım istiyoruz.

Bu sadece bir toplantı değil. Zaman zaman bir araya gelip yaptıklarımızı, yapacaklarımızı ve yapmamız gerekenleri değerlendirelim.

Su ürünleri kooperatiflerinin şehre katkısı çok değerli. Daha iyi şartlarda çalışmanızı isteriz. Bizim derdimiz gerçekten sorunları çözmek.”

“Körfez’deki renk değişimi doğal süreç”

Tugay, son dönemde Körfez’de gözlenen renk değişimlerinin halk arasında yanlış yorumlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Körfez'in rengi zaman zaman değişiyor. Bunun nedeni mikroorganizmalar. ‘Alg’ denilen canlılar çoğalınca suyu kaplıyor, rengi yeşil, kırmızı, kahverengi ya da beyaz görünebiliyor.

Bazı vatandaşlar beyaz renk görünce ‘Belediye buraya bir şey mi döktü?’ diye soruyor ama bu doğal bir durum.

Bu canlılar çoğaldığında sudaki oksijeni tüketiyor, balık ölümlerine yol açıyor. Ayrıca su sıcaklığının artmasıyla birlikte balon ve aslan balığı gibi yeni türler de görülüyor.

Bu yıl Körfez suyu 30 dereceye kadar çıktı ve akıntı neredeyse yok. Yeni kirlenmeleri önlemek ve akıntı oluşturmak için çalışıyoruz.”

“100 yıllık sorunu bilim insanlarıyla ele alacağız”

Körfez’deki dip çamuru kirliliğine de değinen Tugay, temizlik çalışmalarının uzun soluklu olduğunu belirtti:

“Bu 100 yıllık bir sorun. Dipteki çamur tam olarak temizlenmeyince kirlilik geri dönüyor. Bakanlık şu anda sadece Bostanlı-Mavişehir önlerinde dip taraması yapmamıza izin verdi.

Daha etkili bir temizlik için farklı formüller üzerinde çalışıyoruz. Yakında İzmir’de bu konuda uluslararası bir toplantı düzenleyeceğiz, dünyadan önemli bilim insanlarını davet edeceğiz.”

“Körfez’de 68 noktadan numune alıyoruz”

Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevre denetimlerini sıkı şekilde sürdürdüğünü de vurguladı: “Bu sorun sadece İzmir’e özgü değil, dünyanın birçok yerinde suyun ısınmasıyla aynı durum yaşanıyor.

Biz bu yıl ultrason uygulamaları ve modifiye kil çalışmaları yaptık, bu sayede geçen yılki kadar büyük sorunlar yaşanmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arıtma tesislerini denetliyor; biz de Körfez genelinde üç ayda bir 68 noktadan numune alarak durumu takip ediyoruz.

Göreve geldiğimizden beri Körfez iyiye gidiyor. Dipteki çamuru kaldırabilirsek sorun büyük oranda çözülecek.”

690 balıkçıya destek sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, su ürünleri kooperatiflerine yönelik destekleri anlatarak şu bilgileri paylaştı:

“İzmir’de toplam 294 kooperatif var, bunların yüzde 15’i su ürünleri kooperatifi. Şu ana kadar 33 kooperatif ve 690 balıkçıya tekne bakım malzemesi desteği sağladık.”

Su Ürünleri Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Başkanı İbrahim Güven ise desteklerinden dolayı Başkan Tugay’a teşekkür etti.

Sürdürülebilir balıkçılık için eylem planı yolda

Toplantının sonunda, su ürünleri sektörünün sürdürülebilirliği için alınması gereken önlemler sıralandı. Balık stoklarının korunması, av yasaklarına uyulması, çevre dostu üretim tekniklerinin geliştirilmesi ve gıda güvenliği standartlarının güçlendirilmesi konularında ortak görüş oluştu.

Bu kapsamda, balıkçılık sektörünün sorunlarına kalıcı çözümler getirmek amacıyla kapsamlı bir “Eylem Planı” hazırlanması kararlaştırıldı.