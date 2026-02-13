İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemindeki kefalet işlemiyle ilgili olarak basında kendine yer bulan “icra” ve “haciz” iddialarının ardından İZBAN'dan açıklama geldi. İZBAN tarafından yapılan açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Söz konusu süreçle ilgili olarak ise, bir bankacılık işlemi olduğu ifade edildi.

İZBAN tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"13.02.2026 tarihli olarak, kimi mecralarda şirketimizin ticari itibarını olumsuz etkileyecek nitelikte başlıklar içeren haberler yayınlandığı görülmüştür.

‘‘İZBAN’a İcra Şoku’’ “İZBAN İcralık Oldu” gibi gerçekte mevcut olmayan, şirketin kamuoyu nezdinde bir haciz tazyiki ile karşı karşıya olduğu izlenimi doğuran haberlerin gerçekle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Herhangi bir vergi ve SGK borcu bulunmayan şirketimizin çalışmakta olduğu bankalar ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak şirketimizden düzenli olarak istenen ve şirketimiz ortaklarından İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de kefaletini gerektiren bir işlem olması sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Meclis’inin gündemine gelen rutin bir işlemin, şirketimizi acz içerisinde gösterecek nitelikte başlıklar ile haberleştirilmesi hukuka açıkça aykırıdır.

Kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi yanında şirketimizin kamuoyu nezdinde itibarının yanlış değerlendirilmesine sebebiyet verebilecek bu yayınların gerçeği yansıtmadığını tekraren belirtiriz"