İzmir genelinde son günlerde etkili olan yoğun yağışlar, baraj ve göletlerde su seviyelerinin kritik düzeyde artmasına neden oldu. Artan doluluk oranları nedeniyle Aliağa ve Bergama’daki bazı su kaynaklarından kontrollü ve serbest akışlı tahliye süreci başlatıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü, taşkın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çıtak Göleti ve Güzelhisar Barajı’ndan kontrollü su bırakılıyor

Aliağa ilçesi sınırlarında bulunan Çıtak Göleti ile Güzelhisar Barajı’nda doluluk oranlarının yükselmesi üzerine 13 Şubat 2026 itibarıyla kontrollü su salımı başlatıldı.

DSİ tarafından yapılan açıklamada, suyun Sırça ve Yörük dereleri ile Güzelhisar Çayı’na yönlendirildiği belirtildi. Kontrollü tahliyenin, olası taşkın riskini azaltmak amacıyla planlı şekilde sürdürüldüğü ifade edildi.

Çaltıkoru Barajı’nda dolusavak devrede

Bergama ilçesi sınırlarındaki Çaltıkoru Barajı’nda ise serbest akışlı dolusavak sistemi üzerinden suyun İlya ve İlyas dereleri ile Bakırçay yatağına yönelmesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, bölgede kontrolsüz akış yaşanabileceğine dikkat çekerek özellikle dere yataklarına yakın alanlarda tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara ve çiftçilere kritik uyarı

DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, can ve mal güvenliğinin sağlanması için vatandaşların dere yataklarından uzak durması gerektiğini bildirdi. Ayrıca yöre çiftçileri ile dere yatakları üzerinde faaliyet gösteren kum-çakıl ocağı işletmelerinin gerekli önlemleri almaları istendi.

Yetkililer, ani su yükselmelerine karşı dikkatli olunması ve resmi açıklamaların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Taşkın riskine karşı teyakkuz

Uzmanlar, yoğun yağışların devam etmesi halinde baraj ve göletlerdeki su seviyelerinde yeni artışların yaşanabileceğini belirtiyor. Bu nedenle ilgili kurumların sahadaki takibi sürerken, İzmir genelinde taşkın riskine karşı teyakkuz hali devam ediyor.