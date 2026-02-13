Son Mühür/ Emine Kulak- Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık’ın 13 Mayıs 2018’de İzmir’de evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin davada yeni celse görüldü.

İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, HGS ve BAS kayıtları mahkemeye sunuldu.

“İntihar” kaydı sonrası dosya yeniden açılmıştı

Olay, ilk etapta “intihar” olarak kayıtlara geçmişti. Ancak yürütülen soruşturma kapsamında dosya yeniden açıldı. Hazırlanan iddianamede, maktulün sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduktan sonra cesedin bulunduğu konuma taşınmış olabileceğine dair bulgular yer aldı.

İddianamede; şantiyede görevli bekçiler H.K. (68), H.A. (76), T.Ç. (40), işçi B.Ç. (46) ile yakın bölgede görev yapan bekçi A.G. (76) hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Polisler hakkında ayrı dava

Öte yandan olayda görevli 8 polis memuru hakkında da “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı belirtilmişti .

Sanıklar adli kontrolle yargılanacak

Tanık ve sanıkların yeniden dinlendiği ikinci duruşma sonunda mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Mahkeme, sanıkların adli kontrol şartıyla yargılanmalarına karar verirken, davayı 5 Haziran tarihine erteledi.

Yargılama süreci önümüzdeki celsede devam edecek.

Baba Büyükışık: Yeni bilirkişi raporları gelecek

Duruşma sonrası açıklama yapan baba Ethem Büyükışık, “ bugün kasten öldürme davasının ikinci duruşmasını hep beraber izledik. Bu duruşma da kasten öldürme sanıklarının dışında, olay günü, olay yerindeki delilleri kararken ve katillerle işbirliği yapan sanıkların bir kısmının da sanık olarak ifadesi alındı. Kalan kısmı bir sonraki duruşmada alınacak. Ayrıca Münir Tanyer, Taylan Tanyer isimli Tanyer Yapı İnşaat Şirketi'nin sahipleri de bugün tanık olarak diğer işçileriyle beraber ifade verdiler. Ve olay günü, olay yerinde bulunan delillerin nasıl karartıldığını, kendilerinin de bilmediğini ifade ettiler. Ve sorulan sorulara hep hatırlamıyorum. Bu, benim bir delege ettiğim, yetkimi devrettiğim Şanti şefi, İhsan Gökmen Eliz'in, ya da güvenlik sorumlusu, personel sorumlusu Cevdet Akay'ın ya da saha mühendisi Yiğit Aykurt'un ifadesidir diye onların yetkilerinde olan konulardır. Ve onlar bunları yapmışlardır. Diye içi boş ifadeler verdiler.

Tabii biz oldukça kapsamlı olarak sorularımızı sorduk, yanıtlarımızı aldık. Ve Münir Tanyer ve Taylan Tanyer ile taylan İnşaat Şirketi'nde, Tanyer İnşaat Şirketi'nde olay günü çalışan tüm

yöneticilerin ve inşaat işçilerinin yalan beyanda bulunduklarını mahkeme huzurunda delilleriyle ortaya koyduk. Gelinen aşamada duruşmanın 5 Haziran 2026. Cuma gününe gün verilmesine karar verildi. Ve sanıklar için de adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi. Bu arada başka bazı deliller toplanacak ve başka bazı bilirkişi raporları gelecek dosyaya. Bütün bunlar geldikten sonra iddialarımızın ne kadar doğru ve haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkacak. Bu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da gerek tanık sayısının gerekse sanık sayısının giderek artacağını göreceğiz. Hala bugün burada ifade vermeyen tanıklar da bir sonraki duruşmada ifadelerini vermiş olacaklar. Biz adaletin gecikmeden bir an önce tecelli etmesini diliyoruz. Ve oğlumuzu öldürenlerin ve delilleri karartanların bir an önce adalet karşısında hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz” dedi