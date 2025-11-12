Son Mühür/ Merve Turan - Bornova Belediyesi, Girit göçmeni Nigar Balın tarafından Kazım Dirik Mahallesi’ndeki tescilli binanın bağışlanmasının ardından binayı restore ederek “Girit Anı Evi ve Sanat Galerisi” olarak kente kazandırdı. 2020 yılında bağışlanan yapı için hazırlanan restorasyon projeleri ilgili kurumlarca onaylandı ve süreç tamamlandı. Böylece Bornova, kültürel mirasını yaşatacak yeni bir mekâna kavuştu.

Giritli ailelerin anıları yaşatılıyor

Toplam 250 metrekare alana sahip yapı; tek ve iki katlı binalar ile müştemilattan oluşuyor. Merkezde Girit kültürüne ait geleneksel kıyafetler, aile yadigârları, fotoğraflar ve el işlerinden oluşan koleksiyonlar yer alacak. Ziyaretçiler, Giritli ailelerin İzmir’e uzanan hikâyelerini canlı bir atmosferde deneyimleme imkânı bulacak. Alan; sergi salonları, kafeterya ve etkinlik bölümleriyle hem nostalji hem kültürel aktivite ortamı sunacak.

Anıların canlandığı çok işlevli merkez

Restorasyon süreci, yapının özgün taş dokusunu ve tarihsel kimliğini koruma yaklaşımıyla yürütüldü. “Anıların canlandığı mekân” temasıyla hazırlanan proje; Anı Evi, kafe, konferans alanı, sergi salonu ve yeşil bahçesi ile çok amaçlı bir kültür alanı haline geldi. Tarihsel yapının ruhu korunurken modern kullanım alanları da eklendi.

“Bornova’nın tarihini yaşatan bir alan yaratıyoruz”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bağışçı Nigar Balın ile birlikte proje alanında açıklamalarda bulundu: “Burası Bornova’nın tarihi ve Giritli hemşehrilerimiz açısından çok değerli bir yer. Restorasyon sürecini tamamladık. Bahçeden bir nar kopardım; dilerim yakında buranın bütün güzelliklerinden tüm Bornovalılar faydalanır.” Başkan Eşki, projenin yalnızca bir restorasyon değil, Bornova’nın çok kültürlü kimliğini görünür kılan bir kültür hamlesi olduğunu vurguladı.

Girit ruhu Bornova’da hayat buldu

Girit Anı Evi ve Sanat Galerisi, hem geçmişi koruyan hem kültür, sanat ve eğitim etkinliklerine alan açan bir merkez olarak kente değer kattı. Proje, Bornova’nın kimliğini güçlendiren ve turizmine katkı sunan örnek bir kültür yatırımı niteliği taşıdı.