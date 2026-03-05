Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin nitelikli iş gücü yetiştirme vizyonuyla faaliyet gösteren Meslek Fabrikası, sınırları aşan bir başarı öyküsüne daha imza attı. İzmir’de aldığı pastacılık eğitimiyle yeteneklerini profesyonel boyuta taşıyan Özgür Karasar, hayallerinin peşinden giderek Hollanda’da tatlı bir kariyerin kapılarını araladı.

İzmir’den Rotterdam’a uzanan lezzet yolculuğu

Hollanda’ya taşınma kararı alan Özgür Karasar, yeni yaşamında ekonomik bağımsızlığını sağlamak ve yabancı bir ülkede kalıcı bir yer edinebilmek için somut bir mesleki yetkinliğe ihtiyaç duydu. Bu arayış sürecinde yolu İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Meslek Fabrikası ile kesişen Karasar, pastacılık branşında kapsamlı bir eğitim sürecine dahil oldu. Kurs boyunca pasta yapımının teknik detaylarını, malzeme bilgisini ve sektörel püf noktalarını öğrenen Karasar, edindiği bu "altın bilezik" ile Rotterdam’ın yolunu tuttu. İzmir’deki atölyelerde başlayan bu hazırlık süreci, çok geçmeden Avrupa’nın kalbinde profesyonel bir başarıya dönüştü.

Tek günlük performansıyla profesyonel mutfakta yerini aldı

Rotterdam’ın gastronomi dünyasına adım atan Karasar, kentin popüler cheesecake ve San Sebastian tatlılarıyla tanınan prestijli bir pastanesinde iş görüşmesine katıldı. Kadın girişimciliğine önem veren ve Faslı bir girişimci tarafından yönetilen işletmede yeteneklerini sergileyen Karasar, sadece bir günlük deneme süresinin ardından işe kabul edildi. Meslek Fabrikası’nda aldığı eğitimin kalitesini uluslararası standartlarda kanıtlayan Özgür Karasar, şu an Rotterdam’daki bu özel mutfakta profesyonel pastacı olarak görev yapıyor. Genç ve dinamik bir ekiple çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karasar, İzmir’deki eğitiminin kariyerindeki en stratejik adım olduğunu vurguladı.

"Bir meslek edinmek en zor zamanlarda hayat kurtarıyor"

Kendi deneyiminden yola çıkarak mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Özgür Karasar, hayatta karşılaşılan değişim süreçlerinde yetkinlik sahibi olmanın önemini ifade etti. "En zor zamanlarda bir meslek sahibi olmak insanın hayatını kurtarıyor" diyen Karasar, İzmir’den Avrupa’ya uzanan bu süreçte kendisine destek olan Meslek Fabrikası’na teşekkürlerini iletti. Meslek Fabrikası’nın sunduğu olanakların özellikle kadınların ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmede evrensel bir karşılığı olduğunu belirten Karasar, Hollanda’daki tüm dostlarını hazırladığı özel lezzetleri tatmaya davet ederek İzmir’in lezzet elçiliğini üstlendi.