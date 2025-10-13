Aydın’ın Söke ilçesindeki tarihi Taşköprü, Büyük Menderes Nehri’ne atılan katı atıklar ve sel sularının taşıdığı çöpler nedeniyle yıkılma riskiyle karşı karşıya. KOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, sorunun çözümünün yüzer bariyer sisteminin yeniden kurulmasından geçtiğini belirtti.

Sel suları ve çöpler tarihi köprüyü tehdit ediyor

Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan ve Kemal Sunal’ın başrolünü oynadığı “İnatçı” filminin çekildiği Sarıkemer’deki Taşköprü, sel sularının sürüklediği atıklar nedeniyle zarar görme tehlikesi yaşıyor.

Ağustos ve Eylül aylarında yapılan temizlik çalışmalarına rağmen, selin taşıdığı ağaç kütükleri, hayvan ölüleri ve çeşitli ev eşyaları köprünün arkasında çöp adacıkları oluşturuyor. Bu birikimler, yapıya doğrudan baskı uygulayarak tarihi köprüyü tehdit ediyor.

Çevre sorunu da ortaya çıkıyor

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, çöplerin sadece köprüyü değil, çevreyi de olumsuz etkilediğini vurguladı. Sürücü, “Yaz aylarında kuruyan Büyük Menderes Nehri, yağmurlarla birlikte tekrar doluyor. Suyla birlikte çöpler de köprünün arkasında birikiyor. Zamanla bu katı atıklar çoğalacak ve tarihi yapı her yıl yeniden tehdit altında olacak” dedi.

Yüzer bariyer sistemi

Sürücü, sorunun çözümü için köprünün arkasına yüzer bariyer kurulması gerektiğini ifade etti. “DSİ 21. Bölge Müdürlüğü, 2016 yılında Söke Regülatörü önüne doğru bir proje olan yüzer bariyer tesisini kurmuş ve işlevsel hale getirmişti.

Bu sistem çöplerin denize gitmesini engelliyordu. Ancak bariyer uzun süredir işlevsiz olarak kıyıda duruyor. Yüzer bariyer yeniden kurulursa hem katı atıkları tutacak hem de köprünün yıkılma tehlikesini önleyecektir” diye konuştu.