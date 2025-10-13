Aydın’ın İncirliova ilçesinde, rayların üzerinde tehlikeli bir şekilde oyun oynayan torununu son anda kurtaran 75 yaşındaki Selvi P., kendisi hızla gelen trenin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaşlı kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, bu kahramanca müdahale, bölgede büyük bir üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Olay, demiryolu güvenliği ve çocukların denetimi konusunda yeni bir uyarı niteliği taşıyor.

Gerenkova’da korku dolu anlar

Feci olay, İncirliova ilçesine bağlı Gerenkova Mahallesi’nde, öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, İzmir-Isparta seferini gerçekleştiren yolcu treni mahalleye yaklaştığı sırada, makinist rayların üzerinde oyun oynayan küçük bir çocuğu fark etti. Makinistin ikaz amaçlı uzun süre korna çalması üzerine çevredeki vatandaşlar tehlikenin farkına vardı. Bu sırada torununun rayların üzerinde olduğunu gören 75 yaşındaki Selvi P., tereddüt etmeden canını hiçe sayarak koşmaya başladı.

Yaşlı kadın, yaklaşan trenin gölgesinde kalmış olan torununu rayların üzerinden iterek son saniyede kurtarmayı başardı. Ancak bu kurtarma anında kendisi, yüksek hızla gelen yolcu treninin çarpmasından kaçınamadı. Trenin şiddetli çarpmasıyla birlikte metrelerce ileri savrulan Selvi P., olay yerinde ağır şekilde yaralandı.

Ağır yaralı kadının tedavisi sürüyor

Olay yerine tanık olanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi hızla yönlendirildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Selvi P., derhal Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, yaşlı kadının durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından tren seferi geçici bir süre durdurulurken, trenin makinisti ve görgü tanıklarının ifadeleri alındı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın, olay anının tüm koşullarını ve demiryolu geçiş güvenliğini kapsadığı belirtildi. Bu trajik olay, demiryolu güzergâhlarında yaşayan vatandaşların, özellikle de çocukların güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.