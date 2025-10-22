Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi, 19 Ekim Pazar günü yaşanan büyük mücevher soygununun ardından yeniden kapılarını ziyaretçilere açtı. Soygun nedeniyle geçici olarak kapatılan müze, üç günlük aranın ardından ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Tarihi mücevherler soyuldu

Olayda yaklaşık 88 milyon euro değerinde mücevherin çalındığı tahmin ediliyor. Soygunda 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç da dahil olmak üzere toplam dokuz değerli parça hedef alındı. Fransız basını, müze yetkililerinin soygunun ardından başlattığı soruşturma çerçevesinde güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı.

Soygun anı ve kaçış

Louvre Müzesi her gün binlerce turisti ağırlıyor ve 35 bini aşkın esere ev sahipliği yapıyor. 19 Ekim sabahı, kimliği henüz belirlenemeyen dört kişi, müze dışında park halinde bulunan bir kamyonun yük asansörünü kullanarak Apollo Galerisi’ne girdi.

Hırsızlar, galeride sergilenen Kraliyet mücevherlerini çalarak kaçarken, İmparatoriçe Eugenie’nin tacı düşmüş ve hasar görmüş şekilde müze dışında bulunmuştu. Olayın gerçekleşme süresi yalnızca yedi dakika olarak kaydedildi. Kaçan şüpheliler motosikletlerle olay yerinden uzaklaştı.

Soruşturma devam ediyor

Fransız yetkililer, soygunun ardından güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve olayla bağlantılı kişileri tespit etmek için kapsamlı bir soruşturma başlattı. Louvre Müzesi yetkilileri ise ziyaretçilere güvenli bir ortam sunmak için ek önlemler aldı.