Son Mühür/ Beste Temel- İzmir'in tarihi simgelerinden Varyant'taki Şato, kentin sosyal yaşamına kazandırılarak yepyeni bir buluşma noktasına dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, İzmirlilerin bilgiye daha kolay erişmesini ve toplumsal bilinç düzeyini artırmasını hedefleyen "Bizim Mahalle Sohbetleri" adlı bir dizi etkinlik başladı. Bu özel sohbetler, kentin farklı kesimlerini bir araya getirerek, güncel ve yaşamsal konularda uzman görüşlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

İlk oturum afet bilincine odaklandı

Etkinlik serisinin açılışı, İzmir'in deprem gerçeği ve acil durum hazırlıkları dikkate alınarak oldukça kritik konularla yapıldı. İlk oturum, "Afet Bilinci" ve "Afet ve Acil Durumlarda İlkyardım" başlıklarını kapsadı. Konusunda uzman isimler, İş Güvenliği Uzmanı ve Gıda Mühendisi Serdar Demircioğlu ile Biyolog ve İlkyardım Eğitmeni Çağatay Delen, katılımcılara afet anında yapılması gerekenler ve hayat kurtaran ilk yardım uygulamaları hakkında detaylı bilgiler sundu. Katılımcılar, bu bilgileri gündelik hayatlarında nasıl uygulayabileceklerini ve olası bir kriz anında nasıl daha hazırlıklı olabileceklerini öğrendi.

Projenin amacı ve katılımcı belediye anlayışı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın liderliğinde başlatılan "Güzel İzmir Hareketi" kapsamında hayata geçirilen bu etkinlikler, vatandaşların kamusal alanları daha verimli ve güvenli kullanabilmesini amaçlıyor. Şato, bu hareketin merkezi haline gelerek, halka açık, nitelikli ve bilgi dolu buluşmalar için zemin hazırlıyor. Proje, sadece bilgi aktarmakla kalmıyor, aynı zamanda mahalle muhtarlarını da bu sürece dahil ederek, edinilen bilgilerin daha geniş kitlelere, yani mahalle sakinlerine ulaştırılmasını sağlıyor. Bu sayede, toplumsal dayanışma ve bilgi paylaşımı mekanizması güçlendiriliyor. Oturuma katılan muhtarlar, edindikleri bilgilerin mahalle sakinleri için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, bu eğitimlerin yaygınlaştırılmasına destek olacaklarını belirtti. Sağlık Eğitimleri Şube Müdürü Banu Erdal da bizzat katılım göstererek, projenin önemine vurgu yaptı.

"Bizim mahalle sohbetleri" devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen bu sohbetler, her perşembe saat 16.30'da Şato'da düzenlenmeye devam edecek. Gelecek haftalardaki oturumlar da en az ilki kadar ilgi çekici konuları ele alacak. Serinin bir sonraki buluşması, güncel sağlık sorunlarından olan "Akıllı İlaç Kullanımı" ve "Doğru Nefesin Sağlığa Etkisi" konularını işleyecek. Bu geniş eğitim yelpazesiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerinin temel sağlık okuryazarlığını artırmayı ve daha bilinçli bir toplum yapısı oluşturmayı hedefliyor. Etkinliklerin içeriği, halkın ihtiyaç ve taleplerine göre şekillenecek ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik farklı konularda yeni oturumlarla zenginleştirilecek.