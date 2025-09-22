Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, haziran ve temmuz aylarında çıkan orman yangınlarından etkilenen üreticilerin yaralarını sarmak için yem desteği sağladı. Ödemiş, Seferihisar, Çeşme ve Aliağa’da 40 ton kesif yem dağıtımı yapıldı.

Üreticiler için destek sürüyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında çıkan yangınlardan zarar gören üreticilere desteğini sürdürüyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, daha önce yangın bölgelerine 112 su deposu ve yem desteği ulaştırmıştı. İlk etapta Ödemiş, Foça ve Menemen’de 7,5 ton kesif yem ile 8 ton kaba yem dağıtan belediye, şimdi de Ödemiş, Seferihisar, Çeşme ve Aliağa’da 40 ton kesif yem desteğini tamamladı.

“İzmir’in üretim gücünü korumak önceliğimiz”

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür, yangınların tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğini vurguladı:

“Üreticilerimizin hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılamak için 40 ton yem desteği verdik. İzmir’in üretim gücünü korumak ve sürdürülebilirliğini sağlamak en temel önceliğimizdir.”

Üreticilerden teşekkür

Seferihisar Orhanlı Mahalle Muhtarı Abdurrahim Ener, verilen desteğin üreticilere nefes aldırdığını ifade etti:

“Yem fiyatları çok yüksek. Köylümüzün meraları yandı, hayvanlarını otlatamıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yangın söndürmeden yardıma kadar her aşamada yanımızda oldu. Bu destek çok kıymetli.”

6 ilçede destek ulaştı

Aliağa, Bornova, Çeşme, Foça, Menemen, Ödemiş ve Seferihisar’da yürütülen hasar tespit çalışmalarının ardından üreticilerin ihtiyaçları karşılanıyor. Belediye, yem desteğinin yanı sıra bölgeye 112 su deposu ulaştırarak tarımsal üretimin yeniden güçlenmesine katkı sundu. Tarımsal Hizmetler Dairesi, yangın bölgelerinde hayat normale dönene kadar üreticilerin yanında olmayı sürdürecek.