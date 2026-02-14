Son Mühür- İzmir genelinde son yıllarda derinden hissedilen kuraklık endişesi, yerini sevinç dolu görüntülere bırakıyor. Bergama ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, bölgenin en önemli su kaynağı olan Bakırçay Havzası’na tarihi bir canlılık kazandırdı. Yeniköy Mahalle Muhtarı Tanju Kenel’in sahadan aktardığı bilgilere göre, havza 2017 yılından bu yana en verimli yağışını alarak son 9 yılın en yüksek su seviyesine ulaştı. Kuruyan toprakların suya doyduğu bu gelişme, İzmirli üreticiler ve vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Yeligent Köprüsü’ndeü su debisi rekor seviyede

Yağışların bereketi, Bakırçay üzerinde bulunan Yeligent Köprüsü mevkisinde kendini tüm görkemiyle gösteriyor. Nehrin debisinin oldukça yükseldiği ve suyun hızla aktığı gözlemlenirken, bu durum yeraltı su kaynaklarının beslenmesi açısından hayati bir önem taşıyor. Videoya yansıyan görüntülerde, Bakırçay’ın gürül gürül akan sularının havzadaki ekosistemi canlandırdığı ve toprağa hayat verdiği net bir şekilde görülüyor. Bölgedeki suyun bu yoğunluğu, önümüzdeki tarım sezonu için umut verici bir tablo çiziyor.

Barajlara can suyu

İzmir’in barajlarındaki doluluk oranlarının tartışıldığı bir dönemde, Bakırçay Havzası’nın bu denli suyla dolması tarımsal sürdürülebilirlik adına stratejik bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Yeniköy Muhtarı Tanju Kenel, Bakırçay’ın son durumunu anlatırken suyun gücüne ve bereketine dikkat çekiyor. 2017’den beri ilk kez bu yoğunlukta bir yağmur alan bölgede, biriken suların sadece yüzeyi değil, derinlerdeki su rezervlerini de doldurması bekleniyor. Bu

İzmir'de gözler yağışlarda

Aylardır süregelen yağış azlığı nedeniyle zor günler geçiren havza, bu son yağış dalgasıyla birlikte adeta yeniden doğdu. Yetkililer ve yerel temsilciler, yağışların getirdiği bu yüksek debinin kontrollü bir şekilde yönetilmesi için sahada incelemelerini sürdürüyor.

