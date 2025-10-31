İzmir’in Karabağlar ilçesinde yer alan Fevzi Özakat Anadolu Lisesi öğretmenleri, Kanser Farkındalık Haftası kapsamında anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Öğretmenler, kanserle mücadele eden meslektaşlarına moral vermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla okulda pembe kıyafetler giyip pembe kurdele taktı. Etkinlik, okul yönetimi ve öğretmenler tarafından “Birlikte güçlüyüz” mesajıyla desteklendi.

Kansere karşı umut ve teşhis vurgusu

Etkinlikte konuşan Felsefe Öğretmeni Nevin Vural, 10 yıl önce aldığı meme kanseri teşhisinin ardından uzun bir tedavi sürecini başarıyla tamamladığını hatırlattı. Vural, bu süreçte meslektaşlarının desteğinin kendisi için hayati önemde olduğunu belirterek, “Geçmişi anmak ve arkadaşlıkların yanımızda olduğunu hissetmek çok değerli. Erken teşhis hayat kurtarıyor” dedi. Öğretmen, meme kanseri istatistiklerine değinerek, her sekiz kadından birinin bu hastalıkla karşılaştığını vurguladı.

Farkındalık ve destek önemine dikkat

Edebiyat Öğretmeni Serap Şimşek ise geçen yıl meme kanseri teşhisi aldığını ve tedavisinin olumlu seyrettiğini belirtti. Şimşek, meslektaşlarının desteğine teşekkür ederek, etkinliğin yalnızca sembolik bir davranış olmadığını vurguladı:

“Bu sadece bugün pembe giyinmek değil. Meme kanseri ciddi bir hastalık ve farkındalık yaratmamız gerekiyor. Hastalık fark edilmeden ilerleyebiliyor, metastaz riski de mevcut. Arkadaşlarımızın desteği bizim için çok değerli.”

Toplumsal farkındalık mesajı

Fevzi Özakat Anadolu Lisesi öğretmenlerinin düzenlediği etkinlik, kanserle mücadelede hem farkındalık yaratmayı hem de meslektaşlar arasında dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi. Etkinlik, katılımcılar tarafından duygusal anlar yaşatırken, “erken teşhis” ve “birlikte güçlüyüz” mesajlarını ön plana çıkardı.