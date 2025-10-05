İran İslam Cumhuriyeti Meclisi, ülkenin ulusal para birimini güçlendirmeyi ve enflasyonla mücadele etmeyi amaçlayan önemli bir yasal düzenlemeyi kabul etti. Meclis, ulusal para birimi olan riyalden dört sıfırın atılmasını öngören ve köklü bir ekonomik dönüşümü işaret eden yasa tasarısına onay verdi.

Mecliste tartışmalı oylama: Teklif kabul edildi

Meclis'in olağan oturumunda gerçekleştirilen kritik oylama, milletvekilleri arasında yoğun görüş ayrılıklarına sahne oldu. Toplantıda bulunan toplam 263 milletvekilinden 144’ü yasa tasarısı lehine 'evet' oyu kullanırken, 108 milletvekili 'hayır' oyuyla tasarıya karşı çıktı; 3 milletvekili ise çekimser kaldı.

Yeni para birimi ve geçiş süreci belirlendi

Kabul edilen yasayla birlikte, ülkenin ulusal para biriminin adı 'riyal' olarak korunmaya devam edecek. Ancak en önemli değişiklik, paranın değerinde gerçekleşecek. Mevcut durumda kullanılan 10 bin riyal, yeni para biriminde 1 riyale eşit olacak. Böylece para biriminin sayısal değeri basitleştirilmiş olacak. Ayrıca, riyalin alt birimi olarak 'kıran' (kuruş) belirlendi.

Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla bu dönüşümün kademeli olarak yapılması planlanıyor. Yeni riyale geçiş döneminin en fazla 3 yıl sürmesi kararlaştırıldı. Bu geçiş süresi boyunca, eski banknotlar ve madeni paralar piyasadan toplatılacak ve yerlerine yeni değerleri temsil eden paralar sürülecek. Yetkililer, bu üç yıllık sürenin hem halkın yeni para birimine adaptasyonu hem de piyasadaki tüm işlemlerin sorunsuz bir şekilde dönüştürülmesi için gerekli olduğunu belirtiyor. Bu büyük değişimle İran, para birimindeki nominal değerleri düşürerek uluslararası ticaretteki işlemlerini de kolaylaştırmayı hedefliyor.